Βρετανία: Συλλήψεις και εκκενώσεις κοντά στην αμερικανική βάση της RAF Fairford

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η περιοχή γύρω από τη βάση της RAF Fairford στο ΓΚλουστερσάιρ, καθώς η Αστυνομία κήρυξε επίσημα «μέτρο μείζονος συμβάντος», προχωρώντας στην εκκένωση κατοικιών στο χωριό Γουέλφορντ.

Συλλήψεις και επέμβαση του Στρατού

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ως ύποπτοι για παραβάσεις του Νόμου περί Εκρηκτικών Υλών (Explosives Act).

Στο σημείο έχει σπεύσει η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (EOD) του βρετανικού Στρατού, η οποία εξετάζει σωρεία οχημάτων.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Αντίδρασης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Μέτρα ασφαλείας και εκκενώσεις

Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε ισχύ αυστηρός αστυνομικός κλοιός γύρω από την επίμαχη περιοχή, ενώ οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε τοπικό κέντρο αναψυχής.

Η Αστυνομία του Γκλουστερσάιρ διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη, τονίζοντας ότι τίθενται σε εφαρμογή προκαθορισμένα, δοκιμασμένα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη αεροπορική βάση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.