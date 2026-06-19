Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, όταν δύο αμαξοστοιχίες της East Midlands Railway συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/6).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος συρμός έπεσε πάνω του.

Επιβάτες δημοσίευσαν βίντεο από το εσωτερικό των βαγονιών που δείχνουν τραυματισμένους ανθρώπους στο πάτωμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται.