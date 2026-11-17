Στα χέρια των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών πέρασε 41χρονος ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού, ο οποίος συνελήφθη στη Βρετανία ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός αξιωματικός υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση Imjin Barracks, στο Ίνσγουορθ του Γκλόστερσαϊρ, όπου βρίσκεται το στρατηγείο του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης (Allied Rapid Reaction Corps – ARRC) του ΝΑΤΟ.

Ο 41χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Γκλόστερ της Αγγλίας, στο πλαίσιο έρευνας της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας.

Οι βρετανικές αρχές είχαν αρχικά ανακοινώσει ότι ο αξιωματικός συνελήφθη βάσει των άρθρων 1 και 3 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 (National Security Act).

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν την απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών, καθώς και την παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η έρευνα συνδέεται με υποψίες κατασκοπευτικής δραστηριότητας υπέρ της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το είδος των πληροφοριών που ενδέχεται να διακινήθηκαν.

Στις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές η έρευνα

Η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ο 41χρονος έχει πλέον τεθεί υπό κράτηση από τις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές, οι οποίες ανέλαβαν τη συνέχιση της έρευνας για τις υποψίες κατασκοπείας και παραβίασης της εθνικής ασφάλειας.

Ο επικεφαλής της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, βοηθός επίτροπος Λόρενς Τέιλορ, δήλωσε: «Στη συνέχεια, ελήφθη η απόφαση να παραδοθεί η έρευνα στους Αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να τη συνεχίσουν».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί η ταυτότητα του αξιωματικού, η ακριβής στρατιωτική του ιδιότητα ή ενδεχόμενες επίσημες κατηγορίες σε βάρος του.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του αξιωματικού σε εγκατάσταση που φιλοξενεί σημαντικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ, ενώ η διερεύνηση των καταγγελλόμενων δραστηριοτήτων του βρίσκεται πλέον στα χέρια των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών.