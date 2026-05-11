Βρετανία: Σε βαθιά κρίση ο Στάρμερ – Πάνω από 40 βουλευτές ζητούν την αποχώρησή του

Σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της πρωθυπουργίας του βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές των Εργατικών ζητούν πλέον δημόσια την αποχώρησή του μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές.

Οι Εργατικοί έχασαν σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους, τον έλεγχο 40 τοπικών αρχών και την πλειοψηφία τους στην ουαλική Βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία, ενώ η άνοδος του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ προκαλεί έντονο προβληματισμό στο κόμμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Στάρμερ επιχειρεί τη Δευτέρα (11/5) πολιτική αντεπίθεση με κρίσιμη ομιλία στο Λονδίνο, όπου αναμένεται να παραδεχθεί ότι «οι σταδιακές αλλαγές δεν αρκούν» και να δώσει έμφαση στην οικονομία, την άμυνα και τις σχέσεις με την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Άντζελα Ρέινερ, πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός μίλησε για «τελευταία ευκαιρία» του κόμματος να αλλάξει πορεία και ζήτησε την επιστροφή στη Βουλή του δημοφιλούς δημάρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ενισχύοντας τα σενάρια διαδοχής.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, υπάρχουν ήδη βουλευτές πρόθυμοι να παραιτηθούν ώστε να μπορέσει ο Μπέρναμ να διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο.

Ωστόσο, η απομάκρυνση του Στάρμερ δεν θεωρείται εύκολη. Για να ξεκινήσει επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης απαιτείται η στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών , δηλαδή 81 βουλευτών , ενώ μέχρι στιγμής κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης δεν έχουν κινηθεί ανοιχτά εναντίον του.