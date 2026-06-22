Βρετανία: Σε πτώση στερλίνα και ομόλογα μετά την παραίτηση Στάρμερ

Σε χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκαν τη Δευτέρα η βρετανική λίρα και οι τιμές των κρατικών ομολόγων (gilts), στον απόηχο της παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ενδεχομένως τον δρόμο για τον εσωκομματικό του αντίπαλο, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να γίνει ο έβδομος ηγέτης της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία.

Η στερλίνα αρχικά κατέγραψε πτώση 0,27% έναντι του δολαρίου, υποχωρώντας στα 1,3202$, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες της συνεδρίασης. Παράλληλα, παρέμεινε σταθερή έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,867 λίρες.

Παράλληλα, η στερλίνα, η οποία έχει χάσει περίπου 3% από τότε που άρχισε να αυξάνεται η πίεση στον Στάρμερ τον Φεβρουάριο, υποχώρησε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Οι τιμές των 10ετών βρετανικών ομολόγων αναφοράς παρέμειναν σχετικά σταθερές και οι αποδόσεις τους σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1 μονάδα βάσης, φτάνοντας στο 4,85%, διατηρώντας το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αισιοδοξίας για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έφτασαν σε υψηλό 18 ετών τον περασμένο μήνα, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, πυροδοτώντας πληθωριστικές ανησυχίες.

Οι επενδυτές σε options είχαν ήδη τοποθετηθεί για περαιτέρω αδυναμία της λίρας. Οι αντιστροφές κινδύνου μιας εβδομάδας, ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης του κλίματος της αγοράς, διαπραγματεύτηκαν κοντά στα πιο πτωτικά επίπεδα για τη λίρα εδώ και ένα μήνα.

Για τον Steve Brice, παγκόσμιο επικεφαλής επενδύσεων, διαχείριση πλούτου ομίλου στην Standard Chartered στη Σιγκαπούρη, η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια ευκαιρία αγοράς, αλλά πρέπει πρώτα να δει ένα sell-off.

«Αν ο Μπέρναμ πιστεύει ότι μπορεί να μπει και να ξοδέψει χρήματα για να φτάσει στην ανάπτυξη, νομίζω ότι οι αγορές θα έχουν διαφορετική άποψη γι’ αυτό», είπε. «Οι αγορές συνήθως θα κερδίσουν και νομίζω ότι είναι αρκετά έξυπνος για να το συνειδητοποιήσει αυτό».

Ψυχραιμία στο Χρηματιστήριο

Οι βρετανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες επέδειξαν ψυχραιμία μετά την είδηση της παραίτησης. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 100 σημείωσε οριακή πτώση, και πλέον καταγράφει άνοδο 0,2%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,5%

Η πολιτική αστάθεια και η ανησυχία για τα πιεσμένα οικονομικά της Βρετανίας έχουν κάνει τους επενδυτές επιφυλακτικούς απέναντι στις στερλίνες και τα χρυσά ομόλογα, τα οποία είναι επιρρεπή σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα από άλλες αγορές τα τελευταία χρόνια.

Ο Μπέρναμ θεωρείται πιο αριστερός από τον Στάρμερ και, παρόλο που έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της νυν υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι επενδυτές θα πρέπει να δουν αποδείξεις.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Μοχίτ Κουμάρ, δήλωσε ότι έχει μείνει μακριά από τα μακροπρόθεσμα χρυσά ομόλογα λόγω ανησυχίας για τα μακροπρόθεσμα οικονομικά της Βρετανίας.