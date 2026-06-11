Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι με αιχμές κατά Στάρμερ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε την επιστολή παραίτησής του, την οποία, όπως ανέφερε, «ποτέ δεν περίμενε ότι θα χρειαζόταν να γράψει», απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η παραίτηση έρχεται ενώ το κυβερνητικό Σχέδιο Επενδύσεων για την Άμυνα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Η περίοδος που διανύουμε απαιτούσε πρόσθετες επενδύσεις μέσω του Σχεδίου Επενδύσεων για την Άμυνα.

Η εξαιρετική και εκτεταμένη εργασία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, υπό την επίβλεψη εμού, του πρωθυπουργού και της υπουργού Οικονομικών, επιβεβαίωσε το μέγεθος της πρόκλησης και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την άμυνα.

Από τότε, εσείς δεν καταφέρατε και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν πρόθυμο να δεσμεύσει τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να προστατευθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών».

Και συνεχίζει:

«Ωστόσο, η δημοσιονομική συμφωνία για το Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα, την οποία έλαβα πλήρως μόλις το απόγευμα της Δευτέρας αυτής της εβδομάδας, υπολείπεται σημαντικά όσων απαιτούνται για την άμυνα και για τη χώρα σε αυτή την επικίνδυνη συγκυρία.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση μετατίθεται για αργότερα, ενώ οι πιέσεις των επιχειρήσεων και η ανάγκη επιτάχυνσης της στρατιωτικής ετοιμότητας είναι εντονότερες στα επόμενα δύο χρόνια. Οι αμυντικές δαπάνες φθάνουν μόλις στο 2,68% του ΑΕΠ το 2030, όταν ήδη αναμένεται να αγγίξουν το 2,6% από το επόμενο έτος με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».