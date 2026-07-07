Βρετανία: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Νάιτζελ Φάρατζ – «Θέλω να καθαρίσω το όνομά μου»

Την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα ανακοίνωσε την Τρίτη (7/7) ο Νάιτζελ Φάρατζ, την οποία θα διεκδικήσει εκ νέου, δηλώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να καθαρίσει το όνομά του.

Η παραίτηση ήρθε μετά την αποκάλυψη ​​ότι έγινε στόχος μιας δεύτερης κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με αναφορές ότι δεν δήλωσε παροχές σε είδος από τον καταδικασμένο εγκληματία Τζορτζ Κοτρέλ πριν κερδίσει την έδρα του στο Κλάκτον στις γενικές εκλογές του 2024.

Παράλληλα αντιμετωπίζει μια άλλη κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι δεν δήλωσε ένα δώρο πέντε εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον κρυπτο-δισεκατομμυριούχο Κρίστοφερ Χάρμπορν με έδρα την Ταϊλάνδη, επίσης πριν από την εκλογή του ως βουλευτής.

Και στις δύο περιπτώσεις, επιμένει ότι δεν έχουν παραβιαστεί κανόνες και ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό.

«Επαναλαμβάνω, δεν έχω κάνει τίποτα κακό.Το σκέφτηκα πολύ καλά και αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από μέλος του κοινοβουλίου για το Κλάκτον, επιβάλλοντας έτσι μια ενδιάμεση εκλογή, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα, είπε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK.

«Τώρα, αποφάσισα ότι οι κάτοικοι του Κλάκτον θα πρέπει να είναι οι κριτές των πράξεών μου. Αυτές θα είναι ενδιάμεσες εκλογές λαού εναντίον κατεστημένου», πρόσθεσε.

«Και γι’ αυτό θα υποβάλω το όνομά μου για να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές», πρόσθεσε.