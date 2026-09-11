Βρετανία: «Όχι» στην ευθανασία με οριακή ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων

Οι βουλευτές του βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν σήμερα το νομοσχέδιο που προέβλεπε τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας τεσσάρων ωρών.

Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά, καθώς 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, ενώ 270 ψήφισαν υπέρ.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των έξι μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από δύο γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.

Με την απόρριψη του νομοσχεδίου, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφοροποιείται από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Ελβετία και η Ουρουγουάη, που έχουν θεσπίσει διαφορετικές μορφές υποβοηθούμενου θανάτου. Τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια δημόσιου διαλόγου, η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε επίσης σχετική μεταρρύθμιση, που αποτελεί σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο, είχε δηλώσει πως δεν θα συμμετείχε στην ψηφοφορία, προκειμένου να μην «επηρεάσει τη συζήτηση».

Η κυβέρνηση των Εργατικών υιοθέτησε ουδέτερη στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και οι βουλευτές κλήθηκαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Η πρόταση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη χώρα και στο Κοινοβούλιο, είχε εγκριθεί από τους βουλευτές σε οριακή ψηφοφορία τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, τον Απρίλιο είχε χρειαστεί να εγκαταλειφθεί, έπειτα από μακρόχρονο αδιέξοδο στη Βουλή των Λόρδων, την μη εκλεγμένη άνω βουλή του Κοινοβουλίου.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε εκ νέου στα μέσα Ιουνίου από βουλευτή του Εργατικού Κόμματος.

«Αξιοπρέπεια»

Για τους υποστηρικτές του, το νομοσχέδιο θα επέτρεπε σε ενήλικες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο μιας ανίατης ασθένειας να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Οι επικριτές του, αντιθέτως, εκτιμούν ότι ενέχει τον κίνδυνο να ασκήσει πίεση σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, η βουλεύτρια των Εργατικών Τζάνετ Ντέιμπι εξήγησε ότι άλλαξε γνώμη μετά τις προηγούμενες ψηφοφορίες. Όπως ανέφερε, «έβλεπε εφιάλτες για τον θάνατο» αφού είχε ψηφίσει υπέρ του νομοσχεδίου.

«Χρειάστηκε να δώσω μάχη εναντίον του ίδιου μου του εαυτού, γνωρίζοντας πως δεν ένιωθα άνετα με την απόφαση που είχα λάβει, πως η συνείδησή μου δεν ήταν ήρεμη», τόνισε.

Η Λορίν Έντουαρντς, βουλεύτρια των Εργατικών και εισηγήτρια του νομοσχεδίου, κατηγόρησε το Κοινοβούλιο ότι «άφησε την ευκαιρία να χαθεί» και υποστήριξε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι «απλώς υπερβολικά σκληρή και υπερβολικά άδικη για να παραμείνει ως έχει».

Για την οργάνωση Dignity in Dying, που τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, η απόρριψη του νομοσχεδίου συνιστά ένα «καταστροφικό πλήγμα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους».

«Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η αλλαγή της νομοθεσίας για την ευθανασία παραμένει ζήτημα του “πότε” και όχι του “αν”», τονίζει η οργάνωση.

Αντιθέτως, η συλλογικότητα Assist Us To Live, μια ομάδα ατόμων με αναπηρία που πάσχουν από ασθένειες σε τελικό στάδιο, εκτιμά ότι η ψηφοφορία αποτελεί «νίκη» για «όλους εκείνους που αυτό το νομοσχέδιο θα έβαζε σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, το 41% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της νομιμοποίησης, έναντι 28% που αντιτίθεται σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ