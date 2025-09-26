Βρετανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ μπορεί να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής στη Γάζα

Πρωτεύοντα ρόλο σε μια μελλοντική μεταβατική αρχή στη Γάζα , η οποία θα συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να παίξει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, μετέδωσαν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας μεταξύ 1997 και 2007, συμμετείχε σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και άλλους αξιωματούχους για το μέλλον του παλαιστινιακού εδάφους μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το BBC και το περιοδικό The Economist, ο Τόνι Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της μελλοντικής αρχής με την υποστήριξη του ΟΗΕ και των χωρών του Κόλπου.

Η εφημερίδα Financial Times, από την πλευρά της, γράφει ότι ο Μπλερ που έπαιξε μεσολαβητικό ρόλο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή από το 2007 έως το 2015, φέρεται να ζήτησε να συμμετάσχει στο εποπτικό της συμβούλιο.

Το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, το Tony Blair Institute for Global Change, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή προσκείμενη στον πρώην πρωθυπουργό επιβεβαίωσε ότι ο Μπλερ εργάζεται σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η πηγή δήλωσε ωστόσο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα υποστηρίξει καμιά πρόταση για τον οριστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας και ότι οποιαδήποτε μεταβατική αρχή θα μεταβιβάσει μακροπρόθεσμα την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

«Διεθνής Μεταβατική Αρχή στη Γάζα»

Σύμφωνα με το The Economist, το όργανο αυτό που θα ονομαστεί «Διεθνής Μεταβατική Αρχή στη Γάζα» θα ζητήσει την εντολή του ΟΗΕ για να αναγνωριστεί ως “η ανώτατη πολιτική και δικαστική αρχή” για πέντε χρόνια, πριν μεταβιβάσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους.

Αρχικά το όργανο αυτό θα έχει τη βάση του στην Αίγυπτο, προτού μετακινηθεί στον θύλακα όταν θα πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, σύμφωνα με το BBC.

Ο Γιόσι Κοέν, πρώην αρχηγός της Μοσάντ, δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του BBC ότι του «αρέσει πολύ» η ιδέα αυτή και χαρακτήρισε τον Μπλερ «θαυμάσιο άνθρωπο».

Το 2003, ο Μπλερ είχε βάλει τη Βρετανία στον πόλεμο στο Ιράκ, στο πλευρό των ΗΠΑ, μια απόφαση που επικρίθηκε έντονα στη χώρα του. Ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή είχε αποφανθεί το 2016 ότι και ο ίδιος είχε υπερβάλει σκόπιμα την απειλή που ετίθετο από το ιρακινό καθεστώς.

Στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Τόνι Μπλερ είχε συμμετάσχει σε μια «πολιτική συνάντηση» για «την επόμενη μέρα» στη Γάζα, που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει αγανάκτηση όταν διατύπωσε την ιδέα να μεταμορφώσει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους κατοίκους της και θέτοντας το παλαιστινιακό έδαφος υπό αμερικανικό έλεγχο.