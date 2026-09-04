Βρετανία: Νέες καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση ακροδεξιού κόμματος – «Δεν παραβιάσαμε κανέναν νόμο», λέει ο Φάρατζ

Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, απέρριψε σήμερα τις νέες κατηγορίες περί παρατυπιών στη χρηματοδότησή του, που κλονίζουν το κόμμα τη στιγμή που προσπαθεί να ανακάμψει.

Ο Φάρατζ, που έχει εμπλακεί εδώ και πολλούς μήνες σε μια διαμάχη για δωρεές ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβαν ο ίδιος και το κόμμα του, βρήκε σήμερα έναν σύμμαχο, τον Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, με την ευκαιρία του συνεδρίου του Reform UK στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Μπαρντελά υποσχέθηκε ότι, στην περίπτωση που το κόμμα κερδίσει τις εκλογές του 2027, «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε η Γαλλία να μην είναι πλέον η πόρτα εισόδου για τους παράνομους μετανάστες» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπέγραψε, στο βήμα του συνεδρίου, ένα «πρωτόκολλο συμφωνίας» με τον Φάρατζ.

Η υπόθεση της χρηματοδότησης του Reform UK αναζωπυρώθηκε αφού την Πέμπτη το Channel 4 μετέδωσε ένα ρεπορτάζ (με τη χρήση κρυφής κάμερας) όπου ένα στενός συνεργάτης του Φάρατζ προτείνει να παρακάμψουν τον νόμο ώστε να λάβουν μια δωρεά ύψους 500.000 λιρών από έναν Αμερικανό πολίτη. Στη Βρετανία, μόνο οι Βρετανοί ψηφοφόροι επιτρέπεται να κάνουν δωρεές σε κόμματα.

Ο συνεργάτης αυτός, ο Νταν Τζουκς, καθώς και ένα άλλο στέλεχος του κόμματος, ο Τζέιμς Ορ, παραιτήθηκαν μετά τις αποκαλύψεις, εν αναμονή της εσωτερικής έρευνας στο Reform UK. Το κανάλι άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο παραιτηθέντες παραβίασαν τους εκλογικούς νόμους καθώς πλήρωσαν μια ξένη εταιρεία για να κάνει δημοσκοπήσεις, κάτι που ο Φάρατζ διαψεύδει.

Παραδεχόμενος ότι αυτές οι «συζητήσεις καφενείου» δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ποτέ, ο Φάρατζ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του δεν παραβίασε κανέναν νόμο και δεν έλαβε χρήματα από ύποπτες πηγές. Χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φάρσα» που ενορχήστρωσαν σε βάρος του «ακροαριστεροί ακτιβιστές».

Το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ηγέτη του Reform, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο κοινοβουλευτικής έρευνας επειδή δεν δήλωσε μια δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2024. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις πηγές χρηματοδότησης του Reform UK.

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Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί, μετά και την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, ξεπέρασαν σε ποσοστά το Reform UK. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν πριν από το 2029, ωστόσο δύο τους τρεις Βρετανούς θεωρούν ότι ο Φάρατζ δεν είναι έτοιμος να αναλάβει πρωθυπουργικά καθήκοντα, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου Ipsos.

Σήμερα, στο συνέδριό του στο Μπέρμιγχαμ, το κόμμα παρουσίασε τα μέτρα που θα εφάρμοζε κατά τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του, με πρωταρχικό το σταμάτημα των πλοιαρίων που μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες από τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ