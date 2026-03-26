Βρετανία: Μήνυμα ετοιμότητας από τον υπουργό Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι δήλωσε στο Times Radio ότι η χώρα είχε ήδη ενισχύσει την άμυνά της στην Κύπρο και σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, με επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη, ραντάρ και συστήματα αεράμυνας.

Ανέφερε ότι στην περιοχή έχει αναπτυχθεί και το αντιτορπιλικό HMS Dragon, επισημαίνοντας ότι το πλοίο, αν και βρισκόταν σε εργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, προετοιμάστηκε για επιχειρήσεις μέσα σε έξι ημέρες αντί για τις συνήθεις έξι εβδομάδες.

Απαντώντας σε επικρίσεις για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, απέρριψε τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η κρίση δείχνει πως αεροπορία, ναυτικό και στρατός επιχειρούν συντονισμένα για την προστασία βάσεων, προσωπικού και συμμάχων.