Σε νέα συμφωνία για την ενίσχυση των σχέσεών τους κατέληξαν η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με επίκεντρο τις εξαγωγές τροφίμων, την κινητικότητα των νέων και τις εκπομπές άνθρακα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε 200.000 νέους Βρετανούς και Ευρωπαίους κάθε χρόνο να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά της Μάγχης για διάστημα έως τριών ετών.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης Λονδίνου και Βρυξελλών μετά το Brexit, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να κάνει λόγο για «ιστορική στιγμή» και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη επιτυχία».

Σύμφωνα με το BBC, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας που καλύπτει τις εξαγωγές τροφίμων, την κινητικότητα των νέων και ζητήματα που αφορούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Πώς θα λειτουργεί το πρόγραμμα για τους νέους

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συμφωνίας είναι η δημιουργία προγράμματος κινητικότητας για νέους ηλικίας 18 έως 31 ετών, το οποίο θα τους επιτρέπει να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ταξιδεύουν στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως τρία χρόνια και θα αφορά συνολικά 200.000 νέους ετησίως, εκ των οποίων 100.000 Βρετανούς που θα μπορούν να μετακινηθούν σε χώρες της ΕΕ και 100.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούν να μεταβούν στη Βρετανία.

Οι διαθέσιμες θέσεις θα κατανέμονται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας.

Για τους Βρετανούς πολίτες, η διαδικασία θα προβλέπει αρχικά την υποβολή αίτησης για μία συγκεκριμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, θα υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε άλλες χώρες, με ανώτατο όριο τις τρεις χώρες κατά τη διάρκεια της τριετούς παραμονής.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 12 μήνες σε μία χώρα πριν μετακινηθούν σε άλλη.

Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται κοινωνικά επιδόματα στη χώρα υποδοχής, ενώ δεν θα μπορούν να συνοδεύονται από εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, όπως τα παιδιά τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλλουν τέλος αίτησης και να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιχειρεί να αποκαταστήσει μέρος των δυνατοτήτων διασυνοριακής μετακίνησης που περιορίστηκαν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ωστόσο να επαναφέρει την πλήρη ελευθερία μετακίνησης που ίσχυε πριν από το Brexit.

Ανοιχτό το ζήτημα των πανεπιστημιακών διδάκτρων

Παρά την επίτευξη συμφωνίας, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για το ύψος των διδάκτρων που καλούνται να καταβάλλουν οι φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Η ΕΕ έχει ζητήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να μειώσει τα δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές, δίνοντας στο Λονδίνο προθεσμία έξι μηνών προκειμένου να αποδεχθεί το αίτημα ή να διαπραγματευτεί μια εναλλακτική λύση.

Το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες στις συνομιλίες των δύο πλευρών, καθώς συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες πρόσβασης των Ευρωπαίων νέων στη βρετανική ανώτατη εκπαίδευση.

Μπέρναμ: «Ιστορική στιγμή» για τις σχέσεις με την ΕΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαιρέτισε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική στιγμή».

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες της Βρετανίας επιθυμούν μια καλύτερη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση από εκείνη που προέκυψε μετά το «σκληρό Brexit».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλη επιτυχία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την προσπάθεια Λονδίνου και Βρυξελλών να διευρύνουν τη συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς, διατηρώντας παράλληλα το πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.