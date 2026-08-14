Βρετανία: Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία μέσα σε δύο μέρες

Η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε την Παρασκευή ότι ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην ανατολική Αγγλία, το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε δύο ημέρες, αφού την προηγουμένη είχαν ανατραπεί τρία βαγόνια στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δήλωσε ότι ανταποκρινόταν σε ένα περιστατικό στο Ουΐκφορντ της περιοχής του Έσεξ, αφού έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα πίσω βαγόνια ενός τρένου «εκτροχιάστηκαν στις 14:12 (17:12 ώρα Ελλάδας) παραμένοντας σε όρθια θέση».

«Ανταποκρινόμαστε από κοινού με τους διασώστες και την πυροσβεστική υπηρεσία. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Officers are currently on scene at Wickford railway station in Essex following reports that the rear carriages of a train have derailed in an upright position at 2.12pm today. We’re responding alongside paramedics and the fire service. There are currently no reported injuries. — British Transport Police (@BTP) August 14, 2026

A Greater Anglia passenger train derailed near Wickford in Essex, England, on the afternoon of Friday, 14 August 2026.

The British Transport Police (BTP) reported that the rear carriages of a train derailed in an upright position just south of Wickford Railway Station around 2:12… pic.twitter.com/uKNp15Ybdu — T_CAS videos (@tecas2000) August 14, 2026

Η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Greater Anglia ανέφερε ότι σημειώνονται διαταραχές στη λειτουργία των τρένων που κυκλοφορούν στη γραμμή μεταξύ Λονδίνου και Έσεξ στα ανατολικά.

Χτες, ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Λονδίνου και νοτιοανατολικής Αγγλίας εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Λούες.

Το Τμήμα Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων διερευνά τα αίτια του εκτροχιασμού στη Λούες και δήλωσε ότι αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα.

Δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς την Πέμπτη κρίθηκαν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση που να απειλεί τη ζωή τους, ενώ 18 άλλοι τραυματίες έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο.