Βρετανία: Αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών για σχέδιο φιλοξενίας έως 1.250 αιτούντων άσυλο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Πίντινγκτον του Όξφορντσιρ στη Βρετανία, το κυβερνητικό σχέδιο για τη φιλοξενία έως και 1.250 ενήλικων ανδρών αιτούντων άσυλο σε πρώην εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας. Οι κάτοικοι του μικρού χωριού, που αριθμεί λιγότερους από 400 ανθρώπους, προχώρησαν ακόμη και σε συμβολική ψηφοφορία υπέρ της «αποχώρησης» από το Ηνωμένο Βασίλειο, διαμαρτυρόμενοι για την κλίμακα του σχεδίου, την πίεση στις τοπικές υποδομές και, όπως υποστηρίζουν, την ανεπαρκή διαβούλευση.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τις ανησυχίες των κατοίκων, αλλά υπογράμμισε ότι η φιλοξενία αιτούντων άσυλο δεν μπορεί να επιβαρύνει αποκλειστικά τις φτωχότερες κοινότητες και ότι και οι πιο εύπορες περιοχές οφείλουν να αναλάβουν μέρος της ευθύνης.

Η ένταση γύρω από τη στέγαση μεταναστών έχει αυξηθεί μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο Θέτφορντ του Νόρφολκ, όπου διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κατοικίες που θεωρούσαν ότι φιλοξενούσαν αιτούντες άσυλο. Προκλήθηκαν ζημιές, τραυματίστηκαν αστυνομικοί και έγιναν συλλήψεις, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο διευθύνσεων κατοικιών που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τη χρήση ξενοδοχείων για τη στέγαση αιτούντων άσυλο, μεταφέροντας μέρος της φιλοξενίας σε άλλες δομές και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι τοπικές αντιδράσεις δείχνουν ότι ούτε αυτή η λύση γίνεται αποδεκτή από τις κοινωνίες προκαλώντας νέες εντάσεις.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία μία ημέρα πριν από την επαναληπτική εκλογή στο Κλάκτον, όπου ο Νάιτζελ Φάρατζ διεκδικεί εκ νέου τη βουλευτική του έδρα. Το Reform UK έχει επενδύσει σταθερά στο μεταναστευτικό ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα, και οι νέες εντάσεις γύρω από τη στέγαση αιτούντων άσυλο τροφοδοτούν την τελική ευθεία της εκστρατείας.