Βραβείο για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό της έλαβε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Βράβευση της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Φορέα.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΜΘ) διακρίθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα, με το βραβείο Bronze, στα BITE Awards 2025 (Business IT Excellence Awards).

Τα Bite Awards αποτελούν έναν αναγνωρισμένο θεσμό που αξιολογεί και επιβραβεύει εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΜΘ διαγωνίστηκε και διακρίθηκε στην κατηγορία Best Project/Initiative by Public Organization, όπου αναδεικνύονται οι δράσεις δημοσίων Οργανισμών που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μετάβαση σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους», η Διεύθυνση Πληροφορικής, μεταξύ άλλων, ολοκλήρωσε:

• Τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής ταυτότητας για το σύνολο των εργαζομένων.

• Τη λειτουργική αξιοποίηση υποδομών υπολογιστικού νέφους -cloud- (Azure, Microsoft 365, Teams, SharePoint, OneDrive) για ασφαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική εργασία.

• Τη μετάπτωση κρίσιμων εφαρμογών (μισθοδοσία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, IT Helpdesk, ιστοσελίδα Φορέα) σε εικονικές μηχανές του υπολογιστικού νέφους.

• Τη σχεδίαση, υλοποίηση και παραμετροποίηση καινοτόμων εφαρμογών εσωτερικής λειτουργίας.

• Την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας, κεντρικής διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων με απομακρυσμένες εγκαταστάσεις/αναβαθμίσεις, μέσω της ψηφιακής εργαλειοθήκης του Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης δήλωσε:

« Θέλω να συγχαρώ και να αποδώσω δημόσιο έπαινο στα στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του φορέα μας. Με μεθοδικότητα και έμπνευση υλοποίησαν ένα έργο αξίας, που αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε ως εξαιρετικό επίτευγμα. Με όραμα ένα ανθρωποκεντρικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα, εμπιστευόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό μας και επενδύουμε στην ψηφιακή καινοτομία, με απώτερο στόχο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης να καταστεί πρότυπο δημόσιας Υπηρεσίας στην εξυπηρέτηση του πολίτη».