Βραβεία Ευκράντη 2023: Οι δέκα πρωταγωνιστές της ναυτιλίας που διακρίθηκαν

Στον επιβλητικό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε για 15η χρόνια η εκδήλωση για την απονομή των Βραβείων Ευκράντη.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ελλάδας, της ναυτιλίας, της ναυτεργασίας, του πολιτισμού, της έρευνας και του κατασκευαστικού κλάδου. Τα φετινά Βραβεία Ευκράντη, τα οποία διοργανώνονται από το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά», απονεμήθηκαν στις παρακάτω προσωπικότητες, ιδρύματα και φορείς:

1. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία απονεμήθηκε στον Γιώργο Προκοπίου, ιδρυτή των εταιρειών Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas LNG Partners.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αποφάσισαν να τιμήσουν τον κ. Προκοπίου με το Βραβείο της Συνολικής Προσφοράς, καθώς αναγνώρισαν την επί σειρά ετών πρωταγωνιστική πορεία του στο διεθνές ναυτιλιακό στερέωμα. Η επιτροπή υπογράμμισε τη δυναμική παρουσία του, αλλά και τις πολυάριθμες επενδύσεις του στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν σημαντικό εθνικό κεφάλαιο. Ο κ. Προκοπίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με δίπλωμα πολιτικού μηχανικού. Η εκκίνηση της σταδιοδρομίας του στο ναυτιλιακό επιχειρείν καταγράφεται το 1971, όταν και απέκτησε το πρώτο του πλοίο, το δεξαμενόπλοιο «Pennsylvania». Το 1974 εισήλθε στην αγορά της μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων ιδρύοντας τη Sea Traders S.A. Ακολούθησαν η ίδρυση της Dynacom Tankers Management Ltd, το 1991, και της Dynagas Ltd, το 2004, οι οποίες διαφοροποίησαν τον στόλο υπό τη διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών του ομίλου Προκοπίου. Χαρακτηριστικό του μεγέθους των επενδύσεών του για την ανανέωση και την επέκταση του υπό διαχείριση στόλου των εταιρειών του είναι το γεγονός ότι συνολικά έχει παραλάβει 140 πλοία διαφορετικών τύπων από τις ναυπηγικές βιομηχανίες της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Κίνας, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει τόσο την εμπειρία όσο και την τεχνογνωσία για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον διεθνή ναυτιλιακό στίβο.

2. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Καρούση, Director της Chios Navigation.

Ο κ. Καρούσης είναι Director της Chios Navigation Co. Ltd. Γεννήθηκε στο Λονδίνο και έλκει την οικογενειακή του καταγωγή από το νησί της Χίου. Η οικογένεια Καρούση μπορεί να ανιχνεύσει τη δραστηριοποίησή της στο θαλάσσιο επιχειρείν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εχει ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική του πορεία. Εδώ και χρόνια είναι μέλος στα διοικητικά συμβούλια των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης του ελληνικού εφοπλισμού. Εκλέγεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από το 2012 έως και σήμερα. Επίσης, με δεδομένη τη διαχρονικά έντονη επιχειρηματική παρουσία της οικογένειας Καρούση στο City του Λονδίνου, ο κ. Καρούσης αποτελεί επίσης ενεργό μέλος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας της βρετανικής πρωτεύουσας. Από το 1990 εκλέγεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Greek Shipping Co-operation Committee, ενώ είναι αντιπρόεδρος του Committee από το 2002 μέχρι και σήμερα.

3. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας απονεμήθηκε στην Alassia NewShips Management Inc.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αναγνώρισαν την ουσιαστική εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει την Alassia NewShips Management Inc. και τους επικεφαλής της, αλλά και τις δράσεις της σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της ελληνικής ναυτιλιακής κληρονομιάς και την ενημέρωση της νέας γενιάς της χώρας μας. Η Alassia NewShips Management Inc. ιδρύθηκε το 2009 από τον κ. Νίκο Β. Χατζηιωάννου και επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Η εταιρεία έλκει τις επιχειρηματικές της ρίζες -αλλά και την έμπνευση για το όνομά της- από την Alassia Steamship Co. Ltd, που ίδρυσε το 1965 ο αείμνηστος πατέρας του Νίκου Βάσσος. Το 1993 η εταιρεία μετονομάστηκε σε Safety Management Overseas, ενώ το 1999 ο κ. Χατζηιωάννου ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε αυτή. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της οικογενειακής εταιρείας αποτέλεσε η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2008, τότε ο κ. Χατζηιωάννου είχε αναλάβει τη θέση του COO.

4. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 για την Υποστήριξη της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην Evalend Shipping Co.

Η προτίμηση και η έμπρακτη υποστήριξη ελληνικών εταιρειών κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού αποτελεί τον βασικό λόγο βράβευσης της Evalend Shipping Co. με το φετινό Βραβείο Ευκράντη Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας. Η κριτική επιτροπή των βραβείων, αποτελούμενη από τα μέλη της HEMEXPO, αναγνώρισε τη διαχρονική εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η Evalend Shipping Co. στο ελληνικό ναυτιλιακό cluster και στις κατασκευάστριες εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού της χώρας μας.

5. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 για τη Συνεισφορά στην Τεχνολογική Καινοτομία απονεμήθηκε στη Latsco Shipping Ltd.

Το φετινό Βραβείο Ευκράντη για τη Συνεισφορά στην Τεχνολογική Καινοτομία απονεμήθηκε στη Latsco Shipping Ltd για το project ναυπήγησης υγραεριοφόρου LPG τύπου 87kDF. Η βράβευση προήλθε έπειτα από προτάσεις των μελών της Martecma και την τελική επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της. Το νέο υγραεριοφόρο πλοίο, χωρητικότητας 87.000 κ.μ., παρουσιάζει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ασφάλεια, την αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και τη συμβατότητά του με διάφορους προορισμούς και απαιτήσεις των πετρελαϊκών εταιρειών. Η συγκεκριμένη βράβευση δεν αναδεικνύει απλώς μια υπερσύγχρονη προσθήκη στον στόλο της Latsco, αλλά υπογραμμίζει και τη σημασία αυτού του τύπου πλοίου ως συμβόλου προόδου και καινοτομίας για την ελληνική ναυτιλία, που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές στη ναυπήγησή του.

6. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 Καλύτερου Manager απονεμήθηκε στον Αντώνη Φαράκλα, διευθύνοντα σύμβουλο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Charterwell Maritime S.A., Chartworld Shipping Corporation και Chartworld Maritime Management Corporation του ομίλου Κολλάκη.

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των βραβείων, η πολυσύνθετη σκέψη καθώς και η hands-on λήψη αποφάσεων του κ. Φαράκλα έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην άνθηση και στη γιγάντωση των ναυτιλιακών εταιρειών του ομίλου Κολλάκη. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στον ναυτιλιακό στίβο, καθιστούν τον κ. Φαράκλα έναν από τους ικανότερους μάνατζερ διαχειριστριών εταιρειών στο περιβάλλον της ελληνικής ναυτιλίας.

7. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση από Προσωπικότητα ή Φορέα απονεμήθηκε στο Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης «Αθηνά».

Το Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης «Αθηνά» τιμήθηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο που επιτρέπει στους αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής να αναπτύξουν αλλά και να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Οι εκπαιδευόμενοι του Κέντρου «Αθηνά» λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον. Το κέντρο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση λειτουργώντας με γνώμονα τη διατήρηση και την εξέλιξη της ναυτικής παράδοσης της χώρας και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην υποστήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων ναυτικών.

8. Το Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία στον ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση απονεμήθηκε στον αντιπλοίαρχο Ευριπίδη Κατσαούνη Π.Ν. και στον αντιπλοίαρχο (Μ) Παρασκευά Καλαβρυτινό Π.Ν.

Το Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη αναγνώρισε τον ηρωισμό και την αυτοθυσία που επέδειξαν ο αντιπλοίαρχος Ευριπίδης Κατσαούνης Π.Ν. και ο αντιπλοίαρχος (Μ) Παρασκευάς Καλαβρυτινός Π.Ν., ως επιβάτες στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών την 28η Φεβρουαρίου. Οι δύο αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού ανέσυραν τραυματισμένους συνεπιβάτες τους μεταφέροντάς τους σε ασφαλή απόσταση από το σημείο σύγκρουσης και παρέχοντάς τους τις πρώτες βοήθειες και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους τους.

9. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία απονεμήθηκε στον καθηγητή Μιχάλη Σκούλλο, πρόεδρο του ΜΙΟ-ECSDE.

Η φετινή χρονιά αποτελεί την πρώτη κατά την οποία θεσπίστηκε το Βραβείο Ευκράντη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Η επιλογή του καθηγητή Μιχάλη Σκούλλου προήλθε έπειτα από επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της HELMEPA. Τα μέλη του Δ.Σ. της είχαν ως γνώμονα την επί δεκαετίες σημαντική και πολύπλευρη προσφορά του στη μελέτη και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

10. Το Βραβείο Ευκράντη 2022 Κοινωνικής Προσφοράς από Ναυτιλιακή Προσωπικότητα ή Φορέα απονεμήθηκε στο Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Το Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» βραβεύτηκε για το ουσιαστικό έργο που προσφέρει στη γενέθλια γη του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου αλλά και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη υπογράμμισε με σαφή τρόπο τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζει το ίδρυμα, με γνώμονα την πολυεπίπεδη ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας και την ανάδειξή της ως προτύπου αειφόρου ανάπτυξης. Στην απόφαση της επιτροπής συνέβαλε καθοριστικά η στρατηγική του ιδρύματος, η οποία ενισχύει θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες και έννοιες όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η προστασία του περιβάλλοντος.