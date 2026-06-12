«Οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και στην ανάδειξη των προκλήσεων που εξακολουθεί να θέτει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή της η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, με αφορμή την ψηφοφορία επί του κειμένου της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και αμέσως προσθέτει:

«Με συντονισμένες παρεμβάσεις, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός αυστηρού κειμένου για την Τουρκία, το οποίο αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για την αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συστηματικές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Η έκθεση καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας καθώς και τις παράνομες ενέργειες εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Παράλληλα, απορρίπτει το αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, καλεί την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπογραμμίζει ότι η επιθετική στάση της Τουρκίας αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Σημαντική επιτυχία της ελληνικής αντιπροσωπείας της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί επίσης η ενσωμάτωση τροπολογιών που κατοχυρώνουν ρητά το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επιπλέον, αναδείχθηκε η πρόσφατη προσπάθεια της Τουρκίας να θεσμοθετήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω ειδικού νομοθετήματος, επιχειρώντας να προσδώσει νομιμοφάνεια στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Η ευρωομάδα της ΝΔ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό και πολιτικό μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η φωνή της Ελλάδας να είναι ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ