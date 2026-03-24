Βουτιά σχεδόν 11% για το πετρέλαιο εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου κατρακύλησαν σχεδόν 11% τη Δευτέρα στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καθυστερήσει για πέντε ημέρες τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας μετά τις “εποικοδομητικές συνομιλίες” με την Τεχεράνη.

Η ανακοίνωση του αυτή ήρθε λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία που ο ίδιος είχε δώσει, απειλώντας να κλιμακώσει τον πόλεμο με μαζικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι θα επιτεθούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ισραήλ και σε ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, εάν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν την απειλή του Τραμπ να “εξαλείψουν” το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Ο Τραμπ αιφνιδίασε τη Δευτέρα τις παγκόσμιες αγορές, δηλώνοντας ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την περασμένη ημέρα, στις οποίες οι δύο πλευρές είχαν “σημαντικά σημεία συμφωνίας”. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση του ότι θα μπορούσε σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση του αδιεξόδου.

Σε αυτό το κλίμα, τα futures του Brent έχασαν 12,25 δολ. ή 10,9% στα 99,94 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 10,10 δολ. ή 10,3% στα 88,13 δολ. στη Νέα Υόρκη.

Αυτό ακολουθεί το κλείσιμο του Brent την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Τα futures του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 15% στα χαμηλά της ημέρας για να περιορίσουν στη συνέχεια τις απώλειες τους μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Ισραήλ και σε άλλες τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον παρά τις δηλώσεις Τραμπ.

Ο πόλεμος – ο οποίος έχει μπει στην τέταρτη εβδομάδα του – έχει ήδη καταστρέψει σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και ουσιαστικά έχει σταματήσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μέσω του οποίου περνά το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.