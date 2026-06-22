Βουτιά 3,5% για το brent

Οι τιμές του brent υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αμβλύνθηκαν μετά τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το πετρέλαιο τύπου brent και συγκεκριμένα το συμβόλαιο παραδόσεως Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,49% στα 77,76 δολάρια ανά βαρέλι στο ICE στο Λονδίνο.

Το συμβόλαιο αργού πετρελαίου WTI παραδόσεως Ιουλίου έχασε 1,84% στα 75,19 δολάρια ανα βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς νωρίτερα οι τιμές είχαν κινηθεί ανοδικά, αγγίζοντας ακόμη και τα 82,30 δολάρια το βαρέλι, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και τις αναφορές της Τεχεράνης για νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε αισθητά όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν στην Ελβετία έχουν σημειώσει πρόοδο και ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Ανώτατοι αξιωματούχοι των δύο χωρών ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο επαφών τη Δευτέρα, με στόχο τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα.

Πρόσθετη πίεση στις τιμές άσκησε και η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιτρέψει εκ νέου τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Η σχετική άδεια του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επιτρέπει την εμπορία ιρανικού αργού και πετροχημικών προϊόντων έως τις 21 Αυγούστου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με αναλυτές της UBS, η επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών, οι οποίες είχαν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, προσθέτει επιπλέον ποσότητες πετρελαίου στην αγορά. Παράλληλα, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ άρχισε να ομαλοποιείται, με δύο φορτία συνολικού όγκου σχεδόν 2 εκατ. βαρελιών να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Την ίδια ώρα, χώρες της Μέσης Ανατολής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ προσφέρουν αυξημένες ποσότητες πετρελαίου στους πελάτες τους. Το Ιράκ σχεδιάζει μάλιστα να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή του στα 4,2-4,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η ANZ εκτιμά ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα μπορούσαν να επανέλθουν στην αγορά επιπλέον 2 έως 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παρά τις θετικές ενδείξεις για την προσφορά, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής και των εξαγωγών παραμένει δύσκολη υπόθεση, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην περιοχή, με τις συγκρούσεις στον Λίβανο και την ευρύτερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή να διατηρούν έναν παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία της αγοράς πετρελαίου τους επόμενους μήνες.