Βουτιά 11% για το πετρέλαιο – Η μεγαλύτερη πτώση τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Βουτιά 11% σημείωσαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο της πρόβλεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα και ενώ υπουργοί Ενέργειας της Ομάδας των Επτά (G7) προετοιμάζουν τις κινήσεις τους για μια συντονισμένη απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Ειδικότερα, το αμερικανικό WTI κατρακύλησε 11,32 δολ. ή 11,9% και έκλεισε στα 83,45 δολ. το βαρέλι. Το Brent έχασε 11,16 δολ. ή 11% και έκλεισε στα 87,80 δολ. το βαρέλι.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο του 2022 και για τα δύο συμβόλαια μετά την εκτίναξη τους σε υψηλά τεσσάρων ετών μια ημέρα νωρίτερα.

Σε συνέντευξη του τη Δευτέρα στο CBS News ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση του ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει “ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό” και η Ουάσινγκτον είναι “πολύ μπροστά” από το αρχικό χρονοδιάγραμμα για τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Οι δηλώσεις του δημιούργησαν προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παράλληλα ότι εξετάζει να χαλαρώσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα, αν και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις χώρες ή οντότητες που θα αφορά αυτή η απόφαση.

Την ίδια στιγμή, οι υπουργοί Ενέργειας της Ομάδας των Επτά (G7) έχουν ζητήσει από την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας να εξετάσει πιθανά σενάρια για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί κλυδωνισμούς στις παγκόσμιες αγορές.

Βουτά 20% και διάψευση

Οι τιμές βρέθηκαν να κατρακυλούν σχεδόν 20% στα χαμηλά της ημέρας, μετά από μιαανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσα από τα Στενά του Ορμούζ”για να διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει προς τις παγκόσμιες αγορές”.

Στη συνέχεια διέγραψε την ανάρτηση του, ενώ τον υπουργό Ενέργειας διέψευσε λίγο αργότερα… Αμερικανός αξιωματούχος.

Ειδικότερα, ο αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται, μιλώντας στο Reuters ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν έχει συνοδεύσει κανένα πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι στιγμής.

Λίγο αργότερα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι δεν έχει γίνει τέτοια διέλευση. “Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει συνοδεύσει κανένα δεξαμενόπλοιο ή πλοίο”, δήλωσε. “Αν και, φυσικά, αυτή είναι μια επιλογή που ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα αξιοποιήσει οπωσδήποτε εάν και όταν χρειαστεί την κατάλληλη στιγμή”, πρόσθεσε.

Εκτίναξη σε υψηλά από το 2022

Ενδεικτικό των ακραίων διακυμάνσεων στην αγορά είναι ότι τη Δευτέρα οι τιμές εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 119 δολ. το βαρέλι στα υψηλά της ημέρας, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022 εν μέσω εντεινόμενης ανησυχίας για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το ξέσπασμα του πολέμου.

Σχεδόν όλο το εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ σταμάτησε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ως αποτέλεσμα οι παραγωγοί της περιοχής γεμίζουν τις αποθήκες τους καθώς δεν μπορούν να εξάγουν την παραγωγή τους από τα Στενά. Αυτό με τη σειρά του τους αναγκάζει να περιορίζουν την παραγωγή τους.

Με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αντλούν εκατομμύρια βαρέλια λιγότερο πετρέλαιο κάθε μέρα, η ανάγκη επανέναρξης της κυκλοφορίας μέσω της πλωτής οδού γίνεται ολοένα και πιο πιεστική.