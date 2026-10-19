Βουλή: Υπερψηφίστηκε από την ΝΔ στην επιτροπή η απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στο διαδίκτυο

Το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμοδιες επιτροπές της Βουλής ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, ‘Ακη Σκέρτσου, προβλέπει από 1/12/2027 την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης – ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας – επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συζήτηση επί των άρθρων του, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του σε β΄ ανάγνωση, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η ψήφιση του στην ολομέλεια.