Βουλή: Υπερηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τον Αλιευτικό Κώδικα

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, σε πρώτη ανάγνωση, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την αντιπολίτευση – εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε ότι καταψηφίζει – το ΠΑΣΟΚ μαζί με ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την ψήφισή του στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαθάς, υπεραμύνθηκε των νέων ρυθμίσεων υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μετά από 56 χρόνια γίνεται η πρώτη ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση, με βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού κώδικα και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «θα εξεταστούν προσεκτικά βελτιωτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί».

Νωρίτερα, οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί στην επιτροπή, κατέθεσαν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους αλλά και τις διαφωνίες τους σε επιμέρους διατάξεις.