Βουλή: «Υιοθέτησε» το παιδί του λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας

Την έμπρακτη στήριξη στον 9χρονο γιο του Ανδρέα Αραχωβίτη, του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας, αποφάσισε να προσφέρει η Βουλή.

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα την «υιοθεσία» του παιδιού, αναλαμβάνοντας την οικονομική ενίσχυσή του μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

Η οικονομική βοήθεια ανέρχεται σε 10.000 ευρώ τον χρόνο, με την προϋπόθεση ότι το παιδί θα σπουδάζει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Αραχωβίτης, 53 ετών, υπηρετούσε ως σημαιοφόρος στο Λιμενικό Σώμα, όταν τον περασμένο Ιανουάριο παρασύρθηκε από τα κύματα, χάνοντας τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αποφάσεις για τη στήριξη των παιδιών, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.