Βουλή: Ξεκίνησε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης

Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρησηανακοίνωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Πλακιωτάκης, από το έδρανο του προεδρείου της Βουλής.

Με την ανακοίνωση αυτή κηρύσσεται η εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του Συντάγματος.

Πλέον τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική Επιτροπή η οποία θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υπό αναθεώρηση διατάξεις.

Η επιτροπή θα επότελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο. Την ερχόμενη Τετάρτη, σε ειδική συνεδρίαση, η Ολομέλεια θα επικυρώσει τη συγκρότηση της επιτροπής και αμέσως θα εκκινήσουν οι εργασίες της.

Η Επιτροπή θα έχει περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της. Έπειτα το λόγο θα έχει η Ολομέλεια, όπου και θα διεξαχθούν δύο ψηφοφορίες με απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα μεταξύ τους. Οι πληροφορίες τοποθετούν την πρώτη συνεδρίαση και ψηφοφορία στις αρχές Αυγούστου και τη δεύτερη στις αρχές Σεπτέμβρη η δεύτερη. Στις ψηφοφορίες αυτές θα ληφθεί η απόφαση για το ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα.

Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην φάση της αναθεώρησης.

Στην επόμενη Βουλή η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές,θα λάβει χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία.

Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα, από την παρούσα Βουλή, με 180 και πλέον ψήφου, μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 1 απλή πλειοψηφία, από την παρούσα Βουλή, τότε στην 3η ψηφοφορία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 180 και πλέον βουλευτών.