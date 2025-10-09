Βουλή: Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η ενημέρωση από τον Κυρ. Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει το Σώμα με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Είχε προηγηθεί στα τέλη Αυγούστου αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση αναφορικώς με την κατάσταση στη Λωρίδα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Βουλή: Τετραπλάσιος ο χρόνος των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση

Σύμφωνα με ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο χρόνος των πολιτικών αρχηγών στη συγκεκριμένη συζήτηση θα είναι πιο γενναιόδωρος και πρόκειται να είναι τετραπλάσιος από τη διάρκεια που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Ερωτηθείς για τον περιβόητο «χρονοκόφτη», διευκρίνισε πως θα αφορά τις συζητήσεις νομοσχεδίων και δε θα εφαρμόζεται σε συζητήσεις προ ημερησίας, προτάσεων δυσπιστίας και προϋπολογισμού.

Σχετικά με το εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως, θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη με στόχο να ψηφιστεί την Τετάρτη, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η δημόσια πρόσκληση για τους επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.