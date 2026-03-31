Βουλή: Την Παρασκευή 17 Απριλίου η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου

Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Η εν λόγω απόφαση ελήθφη έπειτα από επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόταση για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συζήτησης στην Ολομέλεια είχε κατατεθεί το προηγούμενο διάστημα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κυβέρνησης σχετικά με τον χρόνο συζήτησής τους.