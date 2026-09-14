Βουλή: Στην Ολομέλεια το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο – Αλλάζει η επιλογή προϊσταμένων

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και κατά την Β’ Ανάγνωσή του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση” και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια με την θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα, το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βίβιαν Χαραλαμπογιάννη ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή τόνισε ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία «συνιστά μια θεμελιακή μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο σύστημα της επιλογής προϊσταμένων, αλλά και στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα».

Βασικός στόχος, πρόσθεσε η κυρία Χαραλαμπογιάννη, είναι «η ανάδειξη σε θέση ευθύνης των ικανότερων και καταλληλότερων υπαλλήλων μέσω μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης προσόντων, αλλά και δεξιοτήτων, με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, σαφών προσδιορισμών και διαφανών διαδικασιών επιλογής».

Η υφυπουργός, σχετικά με το νέο σύστημα του βαθμολογίου ανέφερε ότι οι βαθμοί είναι συνολικά επτά. Υπογράμμισε πως μέσα στο νομοσχέδιο περιγράφεται σαφώς και αναλυτικά για κάθε βαθμό το πως αυτός συνδέει το επίπεδο των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών, τα επίπεδα της επαγγελματικής ωρίμανσης, καθώς και για το που απαιτείται η επάρκεια και των 9 δεξιοτήτων. Η πρόβλεψη της έκδοσης Υπουργικής Απόφαση, διευκρίνισε η υφυπουργός αφορά την έκδοση ενός εφαρμοστικού Οδηγού με παραδείγματα προκειμένου να βοηθηθούν οι προϊστάμενοι στην αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα κληθούν να κάνουν.

Η κυρία Χαραλαμπογιάννη, τόνισε ότι στο άρθρο 27 παρ. 6 του σχεδίου νόμου «αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα ότι δεν συνδέεται ο βαθμός με τον μισθό», ενώ ζήτησε να μην συγχέεται η νέα κατάταξη ως προς τον χαρακτηρισμό ενός υπαλλήλου που επέρχεται με το νέο βαθμολόγιο και αυτή μάλιστα να παρουσιάζεται ως «υποβιβασμός».

Σχετικά με τη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η υφυπουργός, προανήγγειλε ότι κατόπιν της διαβούλευσης αύριο στην Ολομέλεια θα κατατεθεί νομοθετική βελτίωση σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης.

Ειδικότερα ανέφερε ότι το 30% θα αφορά δεξιότητες, το 45% τις γνώσεις, ενώ η προφορική δοκιμασία που θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ θα κατέχει το 25% και όχι το 34% που αρχικά προβλεπόταν στο νομοσχέδιο, προκειμένου, όπως είπε, να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις υπήρχαν. Επίσης, με νομοθετική βελτίωση θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και οι παρατηρήσεις της Ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής Κάρτας.

Η υφυπουργός παρατήρησε πως σύμφωνα με την καταγραφή της Υπηρεσίας του ΥΠΕΣ από την επεξεργασία των Οργανογραμμάτων έχει προκύψει ότι έχουμε συνολικά 29.976 θέσεις προς κρίση ( οι 410 αφορούν θέσεις επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων, οι 5.100 για θέσεις σε Διευθύνσεις, 130 για θέσεις Υποδιευθύνσεων και 24.336 για προϊστάμενους Τμημάτων).

Οι αλλαγές που εισάγονται, σημείωσε, μεταξύ άλλων, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, αυτό που επιτυγχάνει είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας. Σχετικά με τις πρόνοιες απαλλαγής ή παύσης ενός προϊστάμενου, η υφυπουργός παρατήρησε πως αυτά δεν θεσμοθετούνται τώρα αλλά υπάρχουν και προβλέπονται ήδη στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.