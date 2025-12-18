Βουλή: Στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα ΕΛΤΑ

Τα θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων τους εξετάζονται, σήμερα Πέμπτη (18/12), στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Τα μέλη της επιτροπής θα ενημερώσουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτριος Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Ιωάννης Παπαχρήστου, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ – GROWTHFUND) και ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ, εκτελών προσωρινώς καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Στη συζήτηση θα παρέμβουν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Με την έναρξη της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Παναγιώτης Δουδωνής κατήγγειλε ότι η πλειοψηφία μεθόδευσε η συζήτηση να γίνει στην Επιτροπή Θεσμών αντί να γίνει στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, όπου θα υπήρχε η δυνατότητα να μιλήσουν περισσότεροι βουλευτές. Έθεσε επίσης ζήτημα γιατί δεν προσεκλήθη η Αρχή που είναι αρμόδια να ενημερώσει για τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ και κατήγγειλε ότι η συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ ορίστηκε την ίδια ημέρα, όπου στην ολομέλεια εξελίσσεται η κρίσιμη συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου στα ΕΛΤΑ για να καταγραφούν τα έσοδα και έξοδα του συνόλου των καταστημάτων και να διαφανεί αν υπάρχει βάση για το κλείσιμο των 206 καταστημάτων των ΕΛΤΑ κοντά στα 143 που έκλεισαν, επί κυβέρνησης της ΝΔ. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, σημειώνοντας ότι στην ολομέλεια συζητείται ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε επίσης οπωσδήποτε να κληθεί και να «απολογηθεί» για τα «έργα και τις ημέρες του» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης είπε ότι από την αναβολή της προηγούμενης συνεδρίασης μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες η πρόταση αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στην οποία έχει καταλήξει η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει πεδίο συζήτησης.

«Η πρόκληση είναι πως θα συνδυάσουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας με την ευθύνη να μην οδηγήσουμε τον Οργανισμό σε οικονομικό αδιέξοδο», δήλωσε ο Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ., εκτελών προσωρινώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλή. «Με την ανάγκη να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αναγνωρίζουμε ότι υπήρξαν αδυναμίες και ελλείψεις στη συνεννόηση, τη διαβούλευση, την ενημέρωση και σε κάποιες επιμέρους παραμέτρους του σχεδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σχέδιο βελτιστοποίησης του δικτύου. Ο σχεδιασμός για την βελτιστοποίηση του δικτύου βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια κυρίως εγγύτητας με άλλα καταστήματα εξυπηρέτησης και τραπεζικά καταστήματα και ATM και κάλυψης» ανέφερε ο κ. Καλογεράς Τέμπος και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής:

«Προχωρούμε σε οργανωμένη ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Πηγαίνουμε δήμο – δήμο και κατάστημα με κατάστημα και επαναξιολογούμε όλες τις παραμέτρους, όχι μόνο τις ποσοτικές αλλά και τις ποιοτικές. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση: κανένας πολίτης και καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πλήρη ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Όπου υφίσταται λειτουργία ιδιόκτητου καταστήματος προβλέπεται εξυπηρέτηση μέσω συνεργατών, σημεία παράδοσης και παραλαβής, θυρίδων και κατ’ οίκον υπηρεσίες που προσφέρουν οι ταχυδρόμοι.

Πρώτα βρίσκουμε την εναλλακτική λύση μέσω συνεργασίας με φυσικό σημείο και ανθρώπινη παρουσία και μετά προχωράμε στην εκάστοτε υλοποίηση. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει τη σταδιακή υλοποίησή του μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Από όλο το πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ καμία θέση τακτικού υπαλλήλου δεν θα χαθεί. Ο στόχος είναι τα ΕΛΤΑ να παραμείνουν παρόντα και ισχυρά στο μέλλον, να περάσουμε από ένα δίκτυο που στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα σε ένα δίκτυο πολυσύνθετο πιο ευέλικτο που θα περιλαμβάνει φυσικά καταστήματα, ιδιόκτητα και πρακτορεία, συνεργατικά σημεία, θυρίδες, ψηφιακές εφαρμογές και ενισχυμένη κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, με τη φυσική παρουσία του ταχυδρόμου».

Ως προς το πλάνο μετασχηματισμού ο κ. Τέμπος δήλωσε ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΛΤΑ (χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο στην Καισαριανή), ενίσχυση και επέκταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ξεκινώντας συνεργασία με την ALPHA BANK, και υλοποίηση νέων τεχνολογιών.