ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Με τον καθιερωμένο αγιασμό στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, τον οποίο θα τελέσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, οι εργασίες της Δ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Ο αγιασμός έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου.

Αμέσως μετά, στις 11:00, η Ολομέλεια θα προχωρήσει στην εκλογή των Κοσμητόρων και των Γραμματέων του Σώματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η λήξη της Γ΄ Συνόδου

Η έναρξη της Δ΄ Συνόδου ακολουθεί την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ Κοινοβουλευτικής Περιόδου.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου.

Το διάταγμα φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας και τυπικά την ολοκλήρωση της προηγούμενης κοινοβουλευτικής Συνόδου.

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