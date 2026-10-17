Βουλή: Προς κύρωση οι συμφωνίες για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Κατατέθηκαν και βαίνουν προς κύρωση στη Βουλή , οι τρεις συμφωνίες της Ελλάδας (α) με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, (β) τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και (γ) τη Σλοβενία, σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι συμφωνίες, με τη μορφή νομοσχεδίων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα τεθούν υπόψιν της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, και αναμένεται να κυρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, την επομένη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026.

Η «Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την ανταλλαγή και την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών», υπογράφηκε στην Αθήνα την 24η Οκτωβρίου 2024.

Η «Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών», υπογράφηκε την 27 Ιανουαρίου 2021 στην Αθήνα.

Τέλος, η «Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με την αμοιβαία προστασία των ανταλλασσόμενων διαβαθμισμένων πληροφοριών», υπογράφηκε την 4η Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα.