Βουλή: Προς κύρωση δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία (CASPOA) και τη Σερβία (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)

Προς κύρωση βαίνουν, την ερχόμενη εβδομάδα, από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες, η πρώτη με το Παρίσι για τη συμβολή Έλληνα αξιωματικού στο Κέντρο Αριστείας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Γαλλίας, και η δεύτερη με το Βελιγράδι για συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών.

Οι συμφωνίες εισάγονται στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίων του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και έχουν ως εξής:

(1) Κύρωση της Συμφωνίας Κοινής Εφαρμογής μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και του Υπουργού ‘Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από τον Αρχηγό της Γαλλικής Αεροπορίας (Chief of Staff of the French Air and Space Force) της Γαλλικής Δημοκρατίας που αφορά σε εθελοντική συμβολή της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κέντρο Ανάλυσης και Προσομοίωσης για την Προετοιμασία Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CASPOA) Κέντρο Αριστείας ΝΑΤΟ (COE).

Η συμφωνία υπογράφηκε την 9η Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα και την 6η Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι, αντίστοιχα.

(2) Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)

Με τη συμφωνία, που υπογράφηκε στις 24 Μαΐου 2017 στο Βελιγράδι επιδιώκεται η συνεργασία των μερών στον τομέα των μετακινήσεων και των μεταφορών και οριοθετείται το είδος των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων.

Η επεξεργασία των δύο νομοσχεδίων, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, και η ψήφισή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.