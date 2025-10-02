Βουλή: Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ για την επίθεση στον στολίσκο της ανθρωπιστικής βοήθειας που πήγαινε στη Γάζα

Με παρεμβάσεις από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ο στολίσκος με την ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφερε στη Γάζα, η έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αγορά και μετεξέλιξη των φρεγατών Belharra.

Αρχικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος κατήγγειλε το Ισραήλ για την επίθεση στον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, που μεταξύ των πλοιαρίων ήταν και το ελληνικό. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε πως “πρόκειται για μια πειρατική επίθεση από το Κράτος δολοφόνο (εν. το Ισραήλ) τη στιγμή που κλιμακώνει την χερσαία επίθεσή στην Γάζα οδηγώντας σε γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό”. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ σημείωσε ότι “πολύ γρήγορα αντιπροσωπείες από τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους έκαναν χθες βράδυ εκδήλωση – διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλοντας τις συγκριμένες ενέργειες του Κράτους κατακτητή, την υποκρισία της ΕΕ που δεν έκανε καμία προσπάθεια για να προστατέψει τον στόλο αλλά και ταυτόχρονα τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης, που στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Κράτος του Ισραήλ δεν προστάτευσε τον στολίσκο και τα μέλη του πληρώματος”. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζήτησε από την κυβέρνηση “άμεσα να πάρει θέση για τα συγκεριμένα περιστατικά και να απαιτήσει την απελευθέρωση των μελών του στολίσκου που κρατούνται από τους Ισραηλινούς. Να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια”.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, στη συνέχεια, από τη δική του πλευρά ανέφερε ότι “με την υπόμνηση ότι στον στολίσκο συμμετέχει και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου (εν. την βουλευτή Πέττυ Πέρκα) θέλουμε να συμβάλλουμε και να ενώσουμε την φωνή μας σε αυτό που γίνεται και ξεπερνά την πολιτική και την διπλωματία, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας και θα έπρεπε και λόγω της αποστολής των σκαφών να αφήσουμε λίγο την πολιτική πρακτική των “ίσων αποστάσεων” και να ενσωματωθούμε στις αξίες και τις ιδέες της ΕΕ αλλά και του ανθρωπισμού για αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά την κυνική αμιγώς στρατιωτικού τύπου αναχαίτιση πολιτών που πάνε να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά”.