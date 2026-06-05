ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.

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