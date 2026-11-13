Βουλή: Ορκίστηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος – Στους 13 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο νέος βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το 13ο μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Κουμουνδούρου, που το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει τη δύναμή της εντός της Βουλής, καθώς πολλές από τις έδρες, που άφησαν πρώην στελέχη της συντασσόμενα με τον Αλέξη Τσίπρα, επιστρέφουν στο κόμμα.

«Ο κόσμος της Αχαΐας, με τη μακρά ιστορία των αγώνων και διεκδικήσεων, ξέρει να ξεχωρίζει τη συνέπεια από τα μεγάλα λόγια. Ο Γιώργος με συνέπεια αθροίζει τη φωνή του στους αγώνες που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντός και εκτός Βουλής. Ο Γιώργος τιμάει την υπογραφή του. Καλώς ήρθες, Γιώργο!», τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου.

Υπενθυμίζεται ότι η προαναγγελθείσα παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου στις αρχές τις εβδομάδας αποτελεί την όγδοη παραίτηση βουλευτή, προερχόμενου από τον Κουμουνδούρου, με τον ίδιο να είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα του περασμένου Ιουλίου.