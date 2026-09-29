Βουλή: «Ναι» στην άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου, Πολάκη – «Όχι» για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Μέσα σε ένα έντονα συγκρουσιακό κλίμα η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, με το σώμα να αποφαίνεται αρνητικά άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας το σώμα αποφάσισε την άρση ασυλίας της με 163 θετικές ψήφους, 64 κατά και 9 “παρών”, μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Κατά την τοποθέτησή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπενθύμισε ότι Πέτρος Κουσουλός έχει καταμηνυθεί από την ίδια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μαζί με στελέχη της ΝΔ.

Η Ολομέλεια υπερψήφισε και την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη μετά από μήνυση του Σταμάτη Πουλή, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της ψευδούς καταμήνυσης.«Νομίζουν ότι με το να μηνύουν θα προσκυνήσουμε, όχι δεν προσκυνώ και μέχρι το τέλος θα λέω ότι κλέψατε και φάγατε μέχρι και τα πόμολα», ξεκαθάρισε ο Χανιώτης βουλευτής.

Το Σώμα τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά από καταγγελία ειδικού φρουρού για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την προεκλογική περίοδο. «Με μηνύει ότι παρεμβαίνω σε ένα υποτιθέμενο αρχείο, ενώ μου έχει στείλει σε γραπτό μήνυμα χρόνια πολλά», είπε από το βήμα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογραμμίζοντας ότι είχε λάβει μηνύματα από τον ίδιο , όταν ανέλαβε δικηγόρος του σώματος ειδικών φρουρών. «Πολιτική σκοπιμότητα» αναγνώρισε στην καταγγελία ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υποστηρίζοντας ότι του ζητήθηκε από τον μηνυτή να παρέμβει για πειθαρχική μήνυση σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «καραμπινάτη παράβαση καθήκοντος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 236 βουλευτές, με τους 102 να επιλέγουν την επιστολική ψήφο.

«Του αρέσει από πάνω…»‎ – «Σεξιστικό είναι αυτό, αλλά είμαι άνθρωπος καλών προθέσεων»

Μια ατάκα της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Στράτο Σιμόπουλο προκάλεσε νέο επεισόδιο στην Ολομέλεια, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ την ώρα που ανέβαινε στο βήμα: «Του αρέσει από πάνω…». «Σεξιστικό είναι αυτό! Κάνετε και τέτοια σχόλια;», αντέδρασε ο Στράτος Σιμόπουλος. «Το πήρατε ως σεξιστικό;», τον ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Όχι. Επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς…», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, με την Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «Είπα κι εγώ…». Ο Στράτος Σιμόπουλος πάντως λίγο αργότερα επανήλθε, λέγοντας πως «εάν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν της τρελής! Θα με κατηγορούσατε για σεξιστή». «Παλεύετε με τον τρόπο αυτό να περάσετε το κατώφλι του 3%. Εμείς θα σας αφαιρέσουμε το οξυγόνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Θεοδωρικάκος σε Κωνσταντοπούλου «Να μην ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

Η αντιπαράθεση είχε κορυφωθεί λίγο νωρίτερα, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση στον Τάκη Θεοδωρικάκο, θυμίζοντας παλαιότερη υπόθεση αστυνομικού ελέγχου στον γιο του υπουργού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Εδώ υπάρχει η υπόθεση του γιου σας ενώ ήσασταν υπεύθυνος για την αστυνομία. Προκύπτει ότι εμφανίστηκε σαν τυπικός έλεγχος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος είχε διάρκεια 80 λεπτών. «Ποια είναι η σχέση σας με την Αστυνομία, κ. Θεοδωρικάκο; Ποια είναι συνολικότερα η σχέση αυτής της κυβέρνησης με την Αστυνομία;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου. Η αναφορά προκάλεσε την παρέμβαση του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος της επισήμανε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσιες» και «προκλητική συμπεριφορά» από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Επειδή σέβομαι την πατρότητα και τη μητρότητα και την πατρίδα μου, είμαι πολύ περήφανος για τον γιο μου και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας», ξεκαθάρισε ο Υπουργός.