Βουλή – Ν. Ταχιάος: Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης

Εντός του μηνός θα γίνει γνωστή στους πολίτες η ημερομηνία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς, δήλωσε από το βήμα της βουλής ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ν. Ταχιάος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού τους ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο κ. Ταχιάος δήλωσε, «ότι στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα την 29η Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες, για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές εκείνες οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων.

Και μπορώ να σας πω ότι έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης και δεν θα υπάρξει άλλο από τον ανάδοχο της κατασκευής, το οποίο προσδιορίζει το χρόνο της παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026. Δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μπορώ αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω».

Νωρίτερα η κα. Νοτοπούλου είχε ρωτήσει τον υπουργό για το πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ζητώντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Πέρα από τις ασαφίες, πέρα από τις καθυστερήσεις, έχουμε πάρα πολλές εξαγγελίες της κυβέρνησής σας και δικές σας προσωπικά, οι οποίες όλες έχουν διαψευστεί. Παραδώσατε το μετρό πιο αργά και πολύ πιο ακριβά, ενώ μας λέγατε ότι αλλάζετε το σχεδιασμό της Βενιζέλου για να το παραδώσετε πιο γρήγορα και πιο φτηνά. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με υπουργό τον Χρήστο Σπίρτζη, έτρεξε το έργο και το παρέδωσε με φτηνά στους πολίτες και εσείς το σταματήσατε», υπογράμμισε η κα. Νοτοπούλου ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της Κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό.΄

«Υπάρχει και πολύ σωστά στον κόσμο Θεσσαλονίκης μία ανυπομονησία για την παράδοση της γραμμής Καλαμαριάς. Είμαστε σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο, και αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι η λειτουργία του μετρό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Εάν λοιπόν επιμένουμε να μη δίνουμε μία πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία για την οποία θα την οποία στην οποία θα επιβεβαιώσουμε ότι θα μπουν οι επιβάτες στο μετρό, είναι ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος», απάντησε οπ υπουργός και κατέληξε λέγοντας,

«Αναγνωρίζουμε αυτή τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος και θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς στη Θεσσαλονίκη στην επόμενη ημερομηνία την οποία θα δώσουμε. Μέσα σε αυτό το μήνα και πολύ νωρίς, η ημερομηνία αυτή θα γίνει γνωστή στους πολίτες».

