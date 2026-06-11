Βουλή: Καβγάς Γεραπετρίτη – Χρηστίδη με φόντο τροπολογία για μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό Εξωτερικών

«Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σημαντικό, ιδιαιτέρως στην περίοδο αυτή, να μπορεί να υπάρχει συνέχεια, άμεση ανταπόκριση και διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων. Αυτά είναι απολύτως απαραίτητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι ήταν «από εκείνους που είχαν υποστηρίξει ότι οι θέσεις των μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών προσδίδουν υπεραξία στο πολίτευμα».

«Μεταμεσονύχτια αλλάζετε τον νόμο. Τέτοια τάξη τέτοια αλφαδιά, αυτή είναι η ΝΔ» σχολίασε σκωπτικά ο Παύλος Χρηστίδης, υποστηρίζοντας πως η ΝΔ αλλάζει τον νόμο του επιτελικού κράτους που είχε εισηγηθεί το 2019 προκειμένου να επαναφέρει στο Υπουργείο τον Τάσο Χατζηβασιλείου. «Η ΝΔ όταν δεν σέβεται τον νόμο τον αλλάζει, για να εξυπηρετήσει με τροπολογία έναν δικό της βουλευτή. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα να βολευτεί ο Χατζηβασιλείου σε μία θέση», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Γεραπετρίτης σε Χρηστίδη: Ο κόσμος βλέπει για άλλη μία φορά το ΠΑΣΟΚ να κωφεύει.

«Διαφωνείτε με τη συνταγματική διάταξη; Το Σύνταγμα προβλέπει το θεσμό των υπηρεσιακών υφυπουργών, σχεδόν οι μισές κυβερνήσεις της υφηλίου προβλέπουν αυτές τις θέσεις. Τη θέση την καταλαμβάνει ένας ανώτατος διπλωμάτης, όχι ένας πολιτικός καριέρας. Η πρόβλεψη είναι ένας άνθρωπος διπλωμάτης, όταν δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση, να υπάρχει κάποιος να συνεχίσει την πολιτική ώστε να μην έχουμε κινδύνους», επέμεινε ο υπουργός, υπεραμυνόμενος της διάταξης, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά προς την Χαριλάου Τρικούπη.

«Το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του, αυτό που κάνετε είναι να προσβάλλετε το διπλωματικό σώμα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να αντιστρέφει τα βέλη. «Εμείς προσβάλλουμε το διπλωματικό σώμα και όχι εσείς; Τώρα που θέλετε να ξανακάνετε τον Χατζηβασιλείου υπουργό θα κάνετε την δικιά σας υπουργό μόνιμη», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης με τον Υπουργού να του απαντά: «Συμφωνείτε ότι ένας ανώτατος διπλωμάτης είναι χρήσιμος για την συνέχεια του κράτους ναι ή όχι; Ο κόσμος βλέπει για άλλη μία φορά το ΠΑΣΟΚ να κωφεύει. Με αυτή την επαμφοτερίζουσα τακτική το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει μπροστά»