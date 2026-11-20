Κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή (20/11), ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος προβλέπει πως το 2027 ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα είναι στο 2,8%. Επίσης υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,3% και το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,2%.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, κατέθεσε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2027, ο οποίος για πρώτη φορά φέτος κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,2% για το 2026 και το 2027.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027. Επιπλέον, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027 έναντι 1,0% και 1,4% στην Ευρωζώνη αντίστοιχα, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να εκτιμάται σε 18,9% το 2026 και 19,8% το 2027.

Παράλληλα αναμένεται να μειωθεί περεταίρω το ποσοστό ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και σε 3,2% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2026 και σε 0,1% το 2027. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφωθεί σε 128,5% το 2027 έναντι 135,8% το 2026.

Σε σχέση με το προσχέδιο, το τελικό κείμενο προβλέπει λιγότερα έσοδα κατά 167 εκατ. ευρώ και περισσότερες δαπάνες κατά 738 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης αναθεωρείται σε 8,713 δισ. ευρώ, από 9,152 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προσχέδιο, δηλαδή μειώνεται κατά 439 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ στο προσχέδιο, με μείωση 397 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από φόρους εκτιμώνται σε 77,95 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,82 δισ. ευρώ έναντι του 2026, ενώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται σε 85,78 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,12 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση του τρέχοντος έτους.

Νέα μέτρα 2,28 δισ. ευρώ

Οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2027 σχεδιάστηκαν εντός των ορίων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες, με ορίζοντα το 2030. Περιλαμβάνουν ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, κίνητρα για επενδύσεις, κοινωνικά μέτρα και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αυτονομία.

Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος περιλαμβάνονται:

φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και τριτέκνους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ενισχύσεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και δημόσιους υπαλλήλους.

μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

για το στεγαστικό, νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται φορολογικά κίνητρα που είχαν ήδη θεσπιστεί.

για τη στήριξη της νέας γενιάς προβλέπεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά ισόποση με την ετήσια κατάθεση του γονέα.

Ενεργειακή στήριξη 1 δισ. ευρώ

Για την ενεργειακή ανθεκτικότητα προβλέπεται επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν σχετικές δαπάνες εκτός του μέτρου των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Οι επενδύσεις που καλύπτονται από τη ρήτρα εκτιμώνται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στις ενεργειακές υποδομές.

Μείωση στα έσοδα λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εκτιμώνται για το 2027 σε 78,52 δισ. ευρώ, από 82,76 δισ. ευρώ που προβλέπονταν για το 2026. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των μεταβιβάσεων από ΕΕ (μετά και τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης) σε 4,94 δισ. ευρώ το 2027 από 10,44 δισ. ευρώ το 2026.

Οι συνολικοί φόροι προβλέπονται σε 77,95 δισ. ευρώ το 2027, από 76,14 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή αυξημένοι κατά 1,82 δισ. ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος εκτιμάται σε 28,97 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,53 δισ. ευρώ έναντι του 2026.

Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώνονται σε 42,91 δισ. ευρώ, από 42,55 δισ. ευρώ, με τον ΦΠΑ να παραμένει περίπου στα 31,05 δισ. ευρώ.

Οι κοινωνικές εισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται σε 56 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβιβάσεις μειώνονται κατά 5,51 δισ. ευρώ, στα 4,94 δισ. ευρώ.

Μείωση δαπανών 2,1 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, προβλέπονται για το 2027 σε 85,78 δισ. ευρώ, από 87,91 δισ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας μείωση 2,12 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αυξάνονται βασικές δαπάνες για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές, επιχορηγήσεις και τόκους.

Οι παροχές σε εργαζόμενους αυξάνονται σε 16,44 δισ. ευρώ, από 16,24 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 193 εκατ. ευρώ.

Οι κοινωνικές παροχές προβλέπονται σε 756 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 165 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Οι μεταβιβάσεις διαμορφώνονται σε 37,57 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 807 εκατ. ευρώ.

Οι τόκοι ανέρχονται σε 11,33 δισ. ευρώ, από 10,65 δισ. ευρώ, με αύξηση 673 εκατ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων εκτός ΤΑΑ αυξάνεται σε 11 δισ. ευρώ, από 9,8 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Στη σχετική επιστολή προς τους Βουλευτές, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Πετραλιάς, σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι «σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προβλέπονται σημαντικές μειώσεις φόρων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026 ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους μηδενίζεται. Με σκοπό την πρόσθετη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, από τον Νοέμβριο 2026 η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, τα αναπηρικά επιδόματα τιμαριθμοποιούνται, ενώ από τον Δεκέμβριο 2027 καταβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Επιπλέον, τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στο ποσό των 1.000 ευρώ, με δύο διαδοχικές αυξήσεις που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται περαιτέρω κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα. Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δημιουργείται πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ και παρατείνεται η εφαρμογή μίας σειράς φορολογικών κινήτρων που έχουν υιοθετηθεί, ενώ για την ενίσχυση της προοπτικής της νέας γενιάς θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά, η οποία είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως».

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή οικονομική της θέση, καταγράφοντας ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Το 2026 επιτυγχάνεται ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η χώρα μας αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος αυτή στηρίζεται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πολιτική σταθερότητα και, πρωτίστως, στη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών. Το 2027 διαμορφώνεται μέσα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι πολιτικές και οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δημιουργούν νέες αβεβαιότητες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα ισχυρότερες αντοχές, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερες δυνατότητες από ό,τι στο παρελθόν. Το ζητούμενο είναι αυτή η δυναμική να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί, διαφυλάττοντας όσα έχουμε κατακτήσει και μετατρέποντας την οικονομική πρόοδο σε διαρκή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών», προσθέτουν.

«Καταθέτω τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2027 και την εισηγητική του έκθεση για πρώτη φορά αποκλειστικά με χρήση κωδικού ταχείας απόκρισης QR code. Καταθέτω επίσης έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των γενικών διευθυντών του γενικού λογιστηρίου του κράτους, φορολογίας, τελωνίων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών της δημοσιονομικών ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του νόμου 4270 του 14, όπως αυτό ισχύει», ανέφερε κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού ο κ. Πιερρακάκης.

«Κύριε πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων και στην ολομέλεια του σώματος. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2027 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων οικονομικού έτους 2027. Τέλος με χρήση διακριτού κωδικού ταχείας απόκρισης QR Code, κατατίθεται ο απολογισμός και γενικός ισολογισμός του Κράτους οικονομικού έτους 2025, συνοδευόμενη από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου», προσέθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 27 Νοεμβρίου, ο προϋπολογισμός θα εισέλθει στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για επεξεργασία. Στις 11 Δεκεμβρίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και στις 15 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία.