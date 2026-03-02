Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

Κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση, οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece και Helleniq Upstream για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Πρόκειται για τις θαλάσσιες περιοχές (α) Νοτίως της Πελοποννήσου «Α2», (β) Νοτίως της Πελοποννήσου «Νότια της Πελοποννήσου», (γ) νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 1», και νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 2».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εισαχθεί, προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Οι προτεινόμενες προς κύρωση συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, και θωρακίζουν παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία. Ταυτόχρονα ενισχύεται η γεωστρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αξιοποιούνται τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου».