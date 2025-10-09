Βουλή:Κατά της άρσης ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για παρακώλυση συγκοινωνιών η Επιτροπή Δεοντολογίας

Κατά της άρσης της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής στην Ολομέλεια για υπόθεση παρακώλυσης συγκοινωνιών εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στο πλαίσιο αγροτικών κινητοποιήσεων στην Καρδίτσα.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία για το αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίσθηκε, αυτεπαγγέλτως, αναφορικά με τη φερόμενη ως τελεσθείσα, στις 25-1-2025, αξιόποινη πράξη της παρακώλυσης συγκοινωνιών από κοινού (άρθρο 292 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα), στο πλαίσιο διεξαγωγής αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή της Καρδίτσας.

Επίσης “κατά” αποφάσισε να εισηγηθεί η Επιτροπή για το δεύτερο αίτημα, που εξέτασε σήμερα και αφορά στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος-Αλλαγής, Πέτρο Παππά. Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε για δικογραφία, που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 09-10-2024 μήνυσης, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα, αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Την Τετάρτη θα αποφασίσει η Ολομέλεια της Βουλής και για τις δύο υποθέσεις.