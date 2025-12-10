Βουλή: Φωταγώγηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Βουλή των Ελλήνων ένωσε τη φωνή της με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και φωταγώγησε σήμερα την πρόσοψή της με το εικαστικό της παγκόσμιας εκστρατείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «Η συμβολική αυτή κίνηση εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα: Ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η φωταγώγηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας “Human Rights – Our Everyday Essentials”, προβάλλοντας στην πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής το κεντρικό της μήνυμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα – Καθημερινά Αναγκαία».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «Στόχος της εκστρατείας είναι να υπενθυμίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας κάθε ημέρα, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον κόσμο να σκεφτεί τι είναι πραγματικά απαραίτητο στην καθημερινή του ζωή. Επιπλέον, επιδιώκει να προτρέψει τους ανθρώπους να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και εμπειρίες, ενισχύοντας την παγκόσμια αναγνώριση της αξίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στο μήνυμα της παγκόσμιας εκστρατείας τονίζεται επίσης, ότι η προστασία των δικαιωμάτων αφορά όλους μας και ότι χρειάζεται συλλογική δράση.