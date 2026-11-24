Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η πρόταση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, για τον διορισμό του Σωτήρη Μαρκάτου, στη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), και των Αντώνη Κάργα και Μαρίνου Τσόκα, στις θέσεις των αντιπροέδρων της Αρχής.

Θετική γνώμη εξέφρασαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε «παρών», τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης -ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας- διατύπωσαν αρνητική γνώμη, διευκρινίζοντας ότι η ψήφος τους δεν σχετίζεται με την επιστημονική αρτιότητα των υποψηφίων.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΕΤΤ κ. Μαρκάτος, παρουσιάζοντας τους στόχους της ανεξάρτητης αρχής, χαρακτήρισε «επιτακτική την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο», ενώ έδωσε έμφαση «στον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σε ένα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον».

Πέντε, όπως είπε, είναι οι προτεραιότητες της ΕΕΤΤ:

-ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και των επενδύσεων

-ουσιαστική προστασία των καταναλωτών και προληπτική ενημέρωση τους

-αποτελεσματική διαχείριση και καθολική επέκταση του φάσματος

-αποτελεσματική ανταπόκριση στις νέες τεχνολογίες και επιτάχυνση εγκατάστασης οπτικών ινών,

-βιώσιμη, ανταγωνιστική και δυναμική ταχυδρομική αγορά που δεν αφήνει πίσω της τις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, ο κ. Μαρκάτος, έδωσε έμφαση στην ανεξαρτησία της λειτουργίας της αρχής και εστίασε «στην ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και στη διαφάνεια, στην αμεροληψία, στη λογοδοσία και στην διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος».