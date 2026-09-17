Βουλή: Άρση της ασυλίας των Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου

Το «πράσινο φως» για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του πρώην επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου ψήφισαν 264 βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του Qatargate.

Αντίστοιχα, υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 175 βουλευτές, έπειτα από μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος της.

Ο κ. Αβραμόπουλος δεν παρέστη στη συνεδρίαση, ωστόσο απέστειλε υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με το οποίο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση του Qatargate. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο ίδιος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του προκειμένου, όπως αναφέρει, να συνδράμει πλήρως στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναμένεται το επόμενο διάστημα να μεταβεί στο Βέλγιο για τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρχικά είχε ενημερώσει με επιστολή τον πρόεδρο της Βουλής ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί λόγω της εκδίκασης της υπόθεσης του Σήφη Βαλυράκη. Τελικά πέρασε το κατώφλι του κοινοβουλίου, πήρε τον λόγο εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής της στοχοποίησης.

Η κα Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «τσουνάμι δικογραφιών» που έρχονται στη Βουλή με στόχο να την πλήξουν πολιτικά, ενώ στο στόχαστρο έβαλε και το ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε δηλώσεις και δικογραφίες που έχουν όλες κοινό παρονομαστή ότι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά με ειδική συμμετοχή των κυρίων Γεωργιάδη, Βορίδη, Μαρινάκη, Λαζαρίδη και Μαρκόπουλου, και όλα αυτά σαφώς με εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», υποστήριξε.

Παράλληλα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ ότι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης παρά το αίτημά της για αναβολή.

«Λυπάμαι για τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να τορπιλιστεί με τόσο φτηνό τρόπο η δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σκληρή ήταν η απάντηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος επέκρινε την πολιτική στάση της κ. Κωνσταντοπούλου.

«Αυτού του τύπου τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές, η τοξικότητα και οι εντάσεις δεν συνιστούν αντιπολίτευση», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, ενώ εσείς κρύβεστε».

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε νέα μετωπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και Πλεύσης Ελευθερίας, με φόντο τόσο τη μήνυση εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου όσο και την υπόθεση Αβραμόπουλου που συνδέεται με την ευρωπαϊκή έρευνα για το QatarGate.