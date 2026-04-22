Βουλή: Άρση ασυλίας και για τους 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άρση της ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας, αποφάσισε η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.

Συνολικά ψήφισαν 288. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κατερίνα Παπακώστα

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 287 κατά 1

Κώστας Καραμανλής

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Νότης Μηταράκης

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Κώστας Τσιάρας

Συνολικά ψήφισαν 287: Yπέρ 285, κατά 2

Κώστας Σκρέκας

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Μάξιμος Σενετάκης

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Λάκης Βασιλειάδης

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Χρήστος Μπουκώρος

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Χαράλαμπος Αθανασίου

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 285 κατά 2, παρών 1

Τάσος Χατζηβασιλείου

Συνολικά ψήφισαν 288: Υπέρ 286, κατά 2

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος δήλωσε ότι είναι ο ένας βουλευτής που καταψήφισε τις άρσεις και μεταξύ άλλων εξήγησε τη θέση του:

«Δεν κατανοώ γιατί ο οποιοσδήποτε βουλευτής θα πρέπει να δεχθεί αβασάνιστα να παρακάμψουμε το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Το άρθρο 62 του Συντάγματος υπάρχει και υποχρεώνει τη Βουλή, σε συνταγματικό και νομικό έλεγχο κάθε δικογραφίας.

Γιατί θα πρέπει να παραχωρήσουμε …αμελλητί αυτό το δικαίωμα χωρίς να εξετάσουμε (και να συμφωνήσουμε ή και να διαφωνήσουμε) αν όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνδέονται ή δεν συνδέονται με την πολιτική δραστηριότητα των συναδέλφων μας; Τι είναι η Βουλή; Άβουλος διαβιβαστής εισαγγελικών αιτημάτων;

Γιατί θα πρέπει να υποχωρήσουμε στο λαϊκισμό και τον παραλογισμό και να επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται επιλεκτικά και κατά πως συμφέρει το εκάστοτε πολιτικό αφήγημα, η Δικαιοσύνη;».