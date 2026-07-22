Βουλή: Άρση ασυλίας για Μ. Σαλμά

Την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε η ολομέλεια, με 157 ψήφους «υπέρ», 66 ψήφους «κατά» και 7 «παρών». Η ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας του βουλευτή, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Σαλμάς καταλόγισε στον ‘Αδωνι Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με τη Novartis και με τον προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» και παθητική δωροδοκία.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής είπε ότι στα 26 χρόνια που είναι βουλευτής, μπορεί να υπήρξαν σκληρές αντιπαραθέσεις αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ τα όρια. Επειδή δε πάντα σεβόταν τα όρια, έως την ηλικία που είναι σήμερα, ποτέ του δεν μηνύθηκε από πολίτη και πόσο μάλλον από συνάδελφο. «Τα επιχειρήματά μου ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο σήμερα, αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για μένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπο μεγάλου μέρους κόσμου, και γιατρό. Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα, σε συνέντευξή μου, στον έγκριτο δημοσιογράφο τον κ. Γιώργο Σαχίνη. Στη συνέντευξη αυτή, δεν αναφέρθηκα σε κανένα συγκεκριμένο γεγονός, που συνέβη σε τόπο και χρόνο και που αφορά τον κ. Γεωργιάδη, και άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης», είπε ο Μάριος Σαλμάς.

Ο βουλευτής ανέγνωσε απόσπασμα της έγκλησης του ‘Αδωνι Γεωργιάδη στην οποία αναφέρει ότι η εικόνα του που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. «Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί αλλά η εικόνα του κ. Γεωργιάδη….», σχολίασε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Να σας πω τώρα τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και ούτε το απάντησε ποτέ. Το ένα, που με μήνυσε, ήταν γιατί είπα ότι ξέρω πως γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω κατ’ επανάληψη πει ότι γίνονται με απευθείας διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής νοσοκομείου ο κ. Γεωργιάδης. Το δεύτερο που είπα είναι να μου απαντήσει αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίδουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης, για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου το απάντησε ούτε με μήνυσε αν και είναι σοβαρό γιατί έχει και υπαινιγμό παθητικής δωροδοκίας».

Ο βουλευτής είπε πως «επειδή σήμερα παίζεται η φήμη και υστεροφημία του», θα αποδείξει «πως ο κ. Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή». Διευκρίνισε δε ότι όσα θα πει, τα λέει σήμερα γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε να επιδείξει μηνύματα γιατί αυτό απαγορευόταν, μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, που λέει ότι μπορεί να γίνει χρήση μόνο ως υπερασπιστική γραμμή. «Με διευκόλυνε με μήνυσε και τώρα θα τα ακούσει», είπε ο Μάριος Σαλμάς και κατήγγειλε:

«Ο κ. Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που, ως υπουργός, με τις αποφάσεις του, επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ο ορισμός. Όπως και ο κ. Γεωργιάδης, σε πρόσφατη ανάρτησή του, τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Novartis, τον κ. Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι ‘η κυρία τάδε, πήρε διαφήμιση από τη Novartis σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή, να της δώσει, έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας κι εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Novartis, που ποτέ δεν έκρυψα ότι δεν ήξερα το TCR’ και ήταν ο μόνος νεοδημοκράτης υπουργός που αναφερόταν στο πρώτο TCR το 2016, τον κάλεσα στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχθηκε. Ορίστε. Ζητώ από την εισαγγελία να ξεκινήσει η έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα».

«Ο κ. Γεωργιάδης όσο ωρύονταν για τους μάρτυρες της Novartis, συνομιλεί με έναν από αυτούς, όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας ως “Αναστασίου”, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του, πως θα την καθορίσει, με αντάλλαγμα ότι θα του το “ξεπληρώσει”. Εγώ είχα κάνει μήνυση στον Μανιαδάκη, που ως “Αναστασίου”, ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με 20 μήνες φυλάκιση αρχικά, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρότερου βίου, με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης, στη δίκη τη δική μου. Δηλαδή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος, και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει τον μάρτυρα. Να το πω αλλιώς, ο ένας από τους δέκα που μας μπλέξανε στη Novartis, δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου και αυτό αναγνωρίζεται, ως ελαφρυντικό, επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης μιλάει με τον Μανιαδάκη όσο εκείνος ήταν «Αναστασίου», είπε ο Μάριος Σαλμάς και πρόσθεσε: «Πού τον ήξερε ότι είναι “Αναστασίου” και συνομιλεί μαζί του και του λέει, “πρόσεξε, μην ενδώσεις στην Τουλουπάκη, άλλαξέ τα, κι εγώ θα σε υποστηρίξω”. Και τι υποστήριξη του κάνει; Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης έλεγε ότι όλοι οι συνεργάτες του ‘Αδωνι και εν γνώσει του τα ‘παιρναν. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα; Στη δίκη μου του δίνει αυτή τη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του ‘Αδωνι Γεωργιάδη στο κινητό, που του λέω ότι “στο TCR ήσουν ο δεύτερος, μετά τον Μανιαδάκη, εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί ενεπλάκης στην υπόθεση τη δική μου;”. Μου λέει ο Γεωργιάδης: “Στη δίκη εγώ ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό διότι έτσι του είχα υποσχεθεί, όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη, κι εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω”».