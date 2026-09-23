Βουλή: Απορρίφθηκαν οι άρσεις ασυλίας για Αυγενάκη, Λαζαρίδη – Πώς ψήφισαν οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Αρνητικά τοποθετήθηκε το Σώμα της Ολομέλειας στην άρση της βουλευτικής ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, κατά της άρσης ασυλίας ψήφισαν συνολικά 151 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη ψήφισαν 122 βουλευτές ενώ 121 τοποθετήθηκαν θετικά για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και ένας δήλωσε “παρών”.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας να ψηφίσουν οι βουλευτές της ΝΔ κατά συνείδηση δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε προηγηθεί εσωκομματικός προβληματισμός για την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Βουλευτές της πλειοψηφίας έθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτημα ίσης μεταχείρισης και εξέφρασαν ενστάσεις για την διαχείριση των υποθέσεων ασυλίας.

Υπενθυμίζεται ότι το εισαγγελικό αίτημα που αφορά τον Λευτέρη Αυγενάκη υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν αναφοράς του Στέφανου Κασσελάκη για υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση δικηγόρου κατά του Μακάριου Λαζαρίδη με φόντο την υπόθεση του πτυχίου του, καθώς τον κατηγορεί για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ.

Οι «γαλάζιες» απουσίες – Ποιος δήλωσε «παρών»

Στην ψηφοφορία καταγράφηκαν αρκετές «γαλάζιες» απουσίες, αλλά και διαφοροποιήσεις. Ο Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας όπως και ο Μακάριος Λαζαρίδης, επέλεξε να δηλώσει «παρών» στην άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος δεν συμμετείχαν στις ψηφοφορίες για τις ασυλίες των δύο «γαλάζιων» συναδέλφων τους, ενώ ψήφισαν κανονικά στα δύο αιτήματα που αφορούσαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από τις τέσσερις ψηφοφορίες απείχαν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος εμφανίζεται να ψήφισε διαφορετικά στα δύο αιτήματα: υπέρ της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά κατά της άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη. Παράλληλα, διαφοροποιήθηκε και στις δύο ψηφοφορίες που αφορούσαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι υποστηρίζουν στα υπομνήματά τους Αυγενάκης – Λαζαρίδης

Σε γραπτή του δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «απολύτως αβάσιμους», υποστηρίζοντας ότι έχει δηλώσει στις αρμόδιες Αρχές το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. «Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη», αναφέρει ο ίδιος ενώ υποστηρίζει ότι οι θεσμικές διαδικασίες ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων δεν θα πρέπει «να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο βουλευτής Καβάλας έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη», αποδίδοντας την καταγγελία σε πρώην πολιτευτή του Αρτέμη Σώρρα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εξαπάτηση της Δημόσιας Διοίκησης ή υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. «Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει πλαστό δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει ψευδής δήλωση.

Δεν υπάρχει απόκρυψη προσόντων. Δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης. Δεν υπάρχει δόλια ενέργεια», υποστηρίζει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του. Ο κ. Λαζαρίδης τάχθηκε κατά της άρσης της ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα και ότι επιχειρείται να πληγεί η πολιτική και προσωπική του υπόσταση.