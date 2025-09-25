Βουλή: Αίτημα Μητσοτάκη για προ ημερησίας συζήτηση πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις εξελίξεις στη Γάζα αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής έως τις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να οργανωθεί ειδική συνεδρίαση προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, σε επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.