Βουλγαρία: Το κοινοβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης του Ρόσεν Ζελιάσκοφ

Την παραίτηση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάσκοφ αποδέχθηκε σήμερα, με ψήφους 227 υπέρ 0 κατά, χωρίς καμία αποχή, το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, ο Ζελιάσκοφ ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησής του σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο βουλγαρικό κοινοβούλιο χθες, λεπτά προτού οι βουλευτές ψηφίσουν επί μιας πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης, έπειτα από πρωτοβουλία του κόμματος Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία.

Από την 1η Δεκεμβρίου, η χώρα κλονίζεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, τις οποίες πυροδότησαν τα αμφιλεγόμενα σχέδια του προϋπολογισμού που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση, ωστόσο, κλιμακώθηκαν σε αντικυβερνητική δυσφορία για τη διαφθορά, την απουσία δικαιοσύνης και την αποτυχία σε πολλούς κυβερνητικούς τομείς.

«Ο (κυβερνών) συνασπισμός συζήτησε την κατάσταση», δήλωσε ο Ζελιάσκοφ. «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η επερχόμενη ψηφοφορία επί της πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης θα λάβει υποστήριξη. Ανεξάρτητα από αυτό, οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης έχουν σημασία όταν αντανακλούν τη λαϊκή βούληση», τόνισε και υπογράμμισε ότι «η επιθυμία μας είναι να στεκόμαστε στο ύψος που η κοινωνία αναμένει. Η εξουσία πηγάζει από την κυριαρχία και τη φωνή του λαού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελιάσκοφ εξελέγη πρωθυπουργός τη 16η Ιανουαρίου του 2025, με 125 ψήφους υπέρ, 114 κατά και καμία αποχή.