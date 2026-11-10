ΔΙΕΘΝΗ

Βουλγαρία: Φονική καραμπόλα 50 οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας – Τουλάχιστον 12 νεκροί

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Tουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην νοτιοανατολική Βουλγαρία. Στο φονικό τροχαίο ενεπλάκησαν 50 οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ (νοτιοανατολική Βουλγαρία), σε ένα τμήμα του δρόμου που συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με το λιμάνι του Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 27 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με το ατύχημα και έκανε λόγο για 48 τραυματίες.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον τόπο του ατυχήματος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, ανέφερε ότι η ομίχλη ήταν η πιθανή αιτία του ατυχήματος, το οποίο ξεκίνησε με σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού στην άκρη της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς το Μπουργκάς.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες, Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Ο Ράντεφ χαρακτήρισε το ατύχημα ως «τραγωδία» σε δήλωση που έκανε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία. Ανέφερε ότι είχε διαθέσει αεροσκάφη για την εκκένωση των τραυματιών και ότι σχεδίαζε να επισκεφθεί τον τόπο του ατυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συντομεύσει την επίσκεψή της. «Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης», είπε η φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

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