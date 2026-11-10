Βουλγαρία: Φονική καραμπόλα 50 οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Tουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην νοτιοανατολική Βουλγαρία. Στο φονικό τροχαίο ενεπλάκησαν 50 οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου υπό συνθήκες ομίχλης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ (νοτιοανατολική Βουλγαρία), σε ένα τμήμα του δρόμου που συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με το λιμάνι του Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 27 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με το ατύχημα και έκανε λόγο για 48 τραυματίες.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον τόπο του ατυχήματος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, ανέφερε ότι η ομίχλη ήταν η πιθανή αιτία του ατυχήματος, το οποίο ξεκίνησε με σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού στην άκρη της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς το Μπουργκάς.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες, Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

🚨🇧🇬 BREAKING: DEATH TOLL RISES TO 12 IN BULGARIA’S HORRIFIC MOTORWAY PILE-UPS — MORE THAN 70 VEHICLES INVOLVED, DOZENS INJURED AS DENSE FOG TURNS THE TRAKIA MOTORWAY INTO A SCENE OF DEVASTATION! A major tragedy is unfolding near Yambol, Bulgaria, where two massive pile-ups on the Trakia motorway have left at least 12 people dead. According to the latest reported official update from November 10: 🔴 12 DEAD — 10 killed at the scene and two who later died in hospital. 🚑 46 PEOPLE TRANSPORTED TO HOSPITALS in Yambol, Sliven and Burgas, with several reportedly in intensive care. 🚗 MORE THAN 70 VEHICLES INVOLVED across two separate collisions near the Zimnitsa junction. New footage shows crushed cars and trucks piled against motorway barriers, overturned vehicles, scattered wreckage and emergency crews working through extremely dense fog. The motorway has reportedly been closed in both directions while rescue operations continue. HOW COULD SO MANY VEHICLES COLLIDE ON THE SAME MOTORWAY? Extremely poor visibility appears to have played a major role, although investigators must still determine the precise sequence of events and contributing factors. 🇧🇬 12 LIVES LOST. DOZENS OF FAMILIES AFFECTED. A TRAGIC DAY FOR BULGARIA. 🎥 Footage: @KalendarNews Figures attributed to Bulgarian officials’ reported November 10 updates; the situation remains developing. — Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 10, 2026

Ο Ράντεφ χαρακτήρισε το ατύχημα ως «τραγωδία» σε δήλωση που έκανε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία. Ανέφερε ότι είχε διαθέσει αεροσκάφη για την εκκένωση των τραυματιών και ότι σχεδίαζε να επισκεφθεί τον τόπο του ατυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συντομεύσει την επίσκεψή της. «Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης», είπε η φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.