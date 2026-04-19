Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Φαβορί ο πρώην πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις όγδοες εκλογές που διεξάγονται στη Βουλγαρία τα τελευταία πέντε χρόνια και θα κλείσουν στις 17:00 (τοπική και ώρα Ελλάδος).

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα.

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειξαν την «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ να προηγείται με 35%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με ένα μήνα πριν. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα σηματοδοτήσει ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα ενός μόνο κόμματος εδώ και χρόνια, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων είναι αυξημένο. Δημοσκόπηση της Alpha Research με έδρα τη Σόφια προβλέπει προσέλευση περίπου 60%, σχεδόν διπλάσια από το 34% που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απογοήτευση με τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία του κόμματος GERB με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 18%.